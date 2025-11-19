Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Vor der 46. PSI-Auktion - die möglichen neuen Stars im Springsport
|Geschrieben von: offz/ dl
|Mittwoch, 19. November 2025 um 20:06
Ankum. Mit ihrer 46. Ausgabe am 13. Dezember in Ankum bestätigt die P.S.I. Auktion erneut ihren Ruf als eine der einflussreichsten Veranstaltungen im internationalen Reitsportkalender. 25 Elite-Springpferde und ein Hunter-Pony begeistern in der diesjährigen Kollektion. Einige Highlights:
Springpferde – Gemacht für den großen Sport
Die Springpferde-Kollektion präsentiert eine Auswahl von Nachwuchstalenten, die gezielt für internationale Karrieren gezüchtet und ausgebildet wurden. Den Auftakt macht Katalognummer 27, DiLenardi PS, ein fünfjähriger gekörter Hengst von Diaron OLD × Chacoon Blue, der mit Kraft, Vermögen und natürlicher Balance bereits erfahrene Reiter überzeugt hat. Seine Mutter Chacadoxena PS, einst selbst P.S.I. Auktionspferd und heute international für Marokko erfolgreich, unterstreicht die Qualität dieser bewährten Blutlinie. Unter Patrick Stühlmeyer zeigt DiLenardi PS unbegrenztes Potenzial – ein Athlet, bereit für die große Bühne des internationalen Springsports.
Eines der aufregendsten Nachwuchspferde ist die Nr. 51, Eltharga PS OLD, eine Tochter des El Dorado van de Zeshoek. Mutig, clever und schnell wuchs sie mit jedem Auftritt über sich hinaus, gewann 2025 die Oldenburger Landesmeisterschaft der Sechsjährigen und sammelte internationale Erfolge. Ihre Abstammung aus der erfolgreichen Lovely Lady-Linie verbindet sie mit P.S.I.-Aushängeschildern wie Casa Lady Love PS OLD und Diachango Blue PS.
Die Termine:
Galaabend: Freitag, 12. Dezember 2025, 19:30 Uhr (MEZ) – Ankum, Deutschland