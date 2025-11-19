Ankum. Mit ihrer 46. Ausgabe am 13. Dezember in Ankum bestätigt die P.S.I. Auktion erneut ihren Ruf als eine der einflussreichsten Veranstaltungen im internationalen Reitsportkalender. 25 Elite-Springpferde und ein Hunter-Pony begeistern in der diesjährigen Kollektion. Einige Highlights: Springpferde – Gemacht für den großen Sport Die Springpferde-Kollektion präsentiert eine Auswahl von Nachwuchstalenten, die gezielt für internationale Karrieren gezüchtet und ausgebildet wurden. Den Auftakt macht Katalognummer 27, DiLenardi PS, ein fünfjähriger gekörter Hengst von Diaron OLD × Chacoon Blue, der mit Kraft, Vermögen und natürlicher Balance bereits erfahrene Reiter überzeugt hat. Seine Mutter Chacadoxena PS, einst selbst P.S.I. Auktionspferd und heute international für Marokko erfolgreich, unterstreicht die Qualität dieser bewährten Blutlinie. Unter Patrick Stühlmeyer zeigt DiLenardi PS unbegrenztes Potenzial – ein Athlet, bereit für die große Bühne des internationalen Springsports.



Ein weiterer Topkandidat ist Nr. 34, Neron, ein Sohn des Cornet Obolensky mit Leistungsnachweis und Siegen bis 1,40 m in dieser Saison. Intelligent, mutig und schnell zwischen den Sprüngen präsentiert sich der gekörte Hengst unter Alexa Stais (CYP) als ideales Pferd für den internationalen Spitzensport. Seine ersten Nachkommen lassen bereits Großes erwarten.



Die sechsjährige Stute Chacoontilotta PS (Nr. 39), eine Tochter des unvergessenen Chacoon Blue, vereint Eleganz und Kraft. Mit Zascha Nygaard (DEN) machte sie bereits international auf sich aufmerksam und überzeugt mit Elastizität, Technik und einem ausgeprägten Springinstinkt – eine Kandidatin für den Grand Prix-Sport. Eines der aufregendsten Nachwuchspferde ist die Nr. 51, Eltharga PS OLD, eine Tochter des El Dorado van de Zeshoek. Mutig, clever und schnell wuchs sie mit jedem Auftritt über sich hinaus, gewann 2025 die Oldenburger Landesmeisterschaft der Sechsjährigen und sammelte internationale Erfolge. Ihre Abstammung aus der erfolgreichen Lovely Lady-Linie verbindet sie mit P.S.I.-Aushängeschildern wie Casa Lady Love PS OLD und Diachango Blue PS.



Für ein besonderes Finale sorgt Best Buddy PS, der erste Hunter-Pony-Wallach in der Geschichte der P.S.I. Auktion. Der fünfjährige Sohn von Best Boy × Sir Shutterfly beeindruckt mit Ausdruck, Takt und Rittigkeit, ist mutig, ausgeglichen und charmant. Was für ihn ein kleiner Galoppsprung in die Arena ist, markiert für P.S.I. einen weiteren Meilenstein – ein Symbol für die wachsende Bedeutung des Ponysports auf professioneller Ebene. Entdecken Sie die gesamte Kollektion der Auktionskandidaten auf: psi-auktion.de. Die Termine: Galaabend: Freitag, 12. Dezember 2025, 19:30 Uhr (MEZ) – Ankum, Deutschland

Auktion: Samstag, 13. Dezember 2025, 15:30 Uhr (MEZ) – Ankum, Deutschland