Ankum. Der Countdown zur Live-Präsentation der P.S.I. Dressurkollektion läuft: Um 18:00 Uhr am Samstag, den 6. Dezember, erhalten Interessenten die exklusive Gelegenheit, die ausgewählten Dressurpferde live im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum zu erleben. Es ist der einzige öffentliche Auftritt der Kollektion vor der Auktion.

Die Präsentation wird live auf www.psi-auktion.de sowie über die sozialen Kanäle der P.S.I. übertragen. Gastgeber der Live-Vorführung sind Ullrich Kasselmann und Auktionator Hendrik Schulze Rückamp. Die englische Kommentierung für das internationale Publikum übernehmen Olympiasieger und Weltranglisten-Siebter Frederic Wandres und Charlott-Maria Schürmann, die auf ehemaligen P.S.I. Pferden von Erfolg zu Erfolg reitet.

Beratung & Persönliche Auswahl

Die vollständige Kollektion der 52 Dressur- und Springpferde ist online mit Videos, Pedigrees und allen relevanten Informationen verfügbar. Alle Pferde stehen bis zur Auktion am 13. Dezember zur Inspektion und zum Probereiten in Mühlen und Ankum bereit. Das P.S.I. Team begleitet Kaufinteressenten persönlich – von der Auswahl bis auf Wunsch auch über den Verkauf hinaus in Ausbildung und Turnierplanung. Für Käufer bedeutet das vor allem eines: Verlässlichkeit, Qualität und eine klare Zukunftsperspektive.

Der Livestream der Präsentation sowie die Anmeldung für den Besuch vor Ort sind unterwww.psi-auktion.de verfügbar.