Aachen. Das größte Pferdesportereignis der Welt, die Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren sowie in der Paradressur in Aachen (11. bis 23. August), fanden die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF nur bedingt übertragungswürdig, fast ein Skandal, eine Missachtung der erfolgreichsten deutschen Sportart bei Olympia.

Die ARD berichtet lediglich am Sonntagmorgen (16.08. ab 08.55 Uhr) vomSpringen der Vielseitigkeit, der WDR als Regionalsender sendet viermal aus der Soers, darunter strahlt er die Eröffnungsfeier am 11. August. Die Wettbewerbe der Reit-WM 2026 sind dafür alle beim kostenpflichtigen clipmyhorse.tv zu sehen. Der WDR überträgt neben der Eröffnungsfeier an weiteren vier Tagen live:

Freitag, 14.08.2026 um 14.45 Uhr

Mittwoch, 19.08.2026 um 14.20 Uhr

Donnerstag, 20.08.2026 um 16.15 Uhr

Freitag, 21.08.2026 um 20.15 Uhr

Reit-WM: Das Programm bei den FEI World Championships Aachen 2026

So sieht das Programm im Hauptstadion aus:

Datum Uhrzeit Disziplin Wettkampf Dienstag, 11.08.2026 08.20 Uhr Dressur Lambertz-Preis (Teamfinale Teil 1 und Einzelqualifikation) Dienstag, 11.08.2026 20.15 Uhr Eröffnungsfeier Mittwoch, 12.08.2026 08.20 Uhr Dressur Lambertz-Preis Teamfinale Teil 2 und Einzelqualifikation) Freitag, 14.08.2026 10.50 Uhr Dressur MEGGLE-Preis (Grand Prix Spécial Einzelfinale) Samstag, 15.08.2026 19.00 Uhr Dressur Lindt-Preis (Grand Prix Kür Einzelfinale) Sonntag, 16.08.2026 13.00 Uhr Vielseitigkeit DHL-Preis (Springen Team- & Einzelwertung) Montag, 17.08.2026 11.00 Uhr Tag der offenen Tür Dienstag, 18.08.2026 09.00 Uhr Springreiten öffentliches Trainingsspringen Mittwoch, 19.08.2026 09.30 Uhr Springreiten Turkish Airlines-Preis (1. Teamwertung & Einzelqualifikation) Donnerstag, 20.08.2026 09.00 Uhr Springreiten Mercedes-Benz Preis (2. Teamwertung & 2. Einzelqualifikation) Freitag, 21.08.2026 12.00 Uhr Springreiten Deutschlands U25 Pokal, Preis von Holger Hetzel-Springprüfung Freitag, 21.08.2026 14.00 Uhr Springreiten STAWAG-Preis, Springprüfung für Junge Reiter Freitag, 21.08.2026 18.50 Uhr Springreiten Mercedes-Benz-Preis (2. Teamertung Finale & 2. Einzelqualifikation) Samstag, 22.08.2026 13.30 Uhr Springreiten RWE-Preis (Finale Deutschlands U25 Pokal) Samstag, 22.08.2026 16.15 Uhr Springreiten Preis der Sparkasse (Team-Springprüfung für Junge Reiter) Sonntag, 23.08.2026 10.30 Uhr Springreiten NetAachen-Preis (Springprüfung Junge Reiter) Sonntag, 23.08.2026 14.20 Uhr Springreiten LONGINES-Preis (3. Einzelwertung Finale) Sonntag, 23.08.2026 17.50 Uhr Abschlussfeier

In anderen Stadien finden weitere Wettbewerbe statt, darunter auch in den

Disziplinen Para-Dressur, Voltigieren und Fahren. Der vollständige Zeitplan ist

auf der Website der FEI World Championships Aachen 2026 zu finden.