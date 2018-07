...oder Ehre, wem Ehre gebührt: "...Halla, was geht in dir treuem Pferd jetzt vor? Alle unsere Wünsche, Hoffnungen, Gedanken sind bei dir, und Halla ist ein Pferd, das über alle Weiten fliegen kann, und dabei geht sie so, dass wir meinen, sie lacht mitunter, sie sagt was über den Oxer, da lach ich doch, nun Mauer, jetzt gib acht, ein Problem, und nun hat er noch die dreifache Kombination, geht hinein, wischt über den Steilsprung, geht über den Oxer, aber Halla lacht noch immer, man merkt es bis zu uns herauf, die hat eine Ahnung, worum es sich hier handelt…“ (aus der Live-Radioreportage vom ersten Umlauf im Preis der Nationen der Olympischen Reiterspiele 1956 zum Ritt von Hans Günter Winkler auf Halla in Stockholm, wo Hannes Stein vom Bayerischen Rundfunk übertrug – und nicht, wie nun in verschiedenen Medien fälschlicherweise behauptet wird, Hans-Heinrich Isenbart)