Diallos Todesursache nun bekannt PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Oliver Wehner Rheinpfalz/ dl   
Freitag, 16. Januar 2026 um 20:13

Aubenhausen. Die Ursache für den plötzlichen Tod des Spitzenpferdes Diallo von Jessica von Bredow-Werndl steht fest.

Die viermalige Dressur-Olympiasiegerin aus Bayern teilte am Donnerstag mit, der in der Pfalz ausgebildete, elfjährige Wallach Diallo sei nicht – wie von den Ärzten zunächst vermutet – am Bornavirus, sondern an einem hämorrhagischen Infarkt im Bereich von Kleinhirn und Hirnstamm gestorben. Dabei handelt es sich um eine akute Hirnblutung, bei der ein Blutgefäß im Gehirn reißt. In der Folge tritt Blut ins Hirngewebe aus, was schwerwiegende neurologische Ausfälle verursacht – ein sehr seltenes medizinisches Ereignis.

Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiere, liege bei 1:20 Millionen, teilte die Reiterin mit. Diallo, in der Pfalz von Roxana Noack und Uta Gräf ausgebildet, galt als Kandidat für die Weltreiterspiele in diesem Jahr Mitte August in Aachen. Das Pferd war am 6. Januar in einer Tierklinik in München gestorben.

 

 
 

