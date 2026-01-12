Der Spanier Gonzalo Busca Roca und Cristiano Obolensky - Siegerpaar eines der ersten bedeutenden Großen Preise beim Winterfestival in Florida und dafür gab es umgerechnet 36.000 Euro

(Foto: Sportfot)

Wellington/ Florida. Den ersten bedeutenden und mit 140.000 US-Dollar - rd. 120.000 Euro - dotierten Großen Preis der Springreiter im Rahmen des Winterfestivals des Reitsports in Wellington gewann der Spanier Gonzalo Busca Roca auf Cristiano Obolensky. Simon Widmann als bester deutscher Starter war auf Rang 13 mit Qlawella Denfer auch noch platziert.

Grand Prix in Wellington