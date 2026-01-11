Sie befinden sich hier: Home Sport Richard Vogel Sieger im Weltcupspringen von Basel

Richard Vogel Sieger im Weltcupspringen von Basel PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 11. Januar 2026 um 17:57

Basel. Das von Franken auf Euro umgerechnet mit 332.000 € dotierte Weltcupspringen von Basel sicherte sich Europameister Richard Vogel auf dem Hengst United Touch S vor der Niederländerin Kim Emmen, gleichzeitig ritt Vogel an die Spitze der Gesamtwertung der Westeuropaliga.

Das letzte Springen der Reitertage in der St.Jakobshalle von Basel gehörte eindeutig Europameister Richard Vogel (28). Der 19-Malige Nationen-Preisreiter siegte in der achten von insgesamt 13 Wettbewerben der Westeuropaliga überlegen mit einem Vorsprung von fast eineinhalb Sekunden vor der Niederländerin Kim Emmen auf dem Schimmel-Wallach Imagine N.O.P., als Dritter und ebenfalls fehlerfrei war der Noeger Johan-Sebastian Gulliksen auf Equine America Harwich VDL geblieben. Das Stechen hatten sieben Teilnehmer erreicht, Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Elysium und seine früjhere Schülerin Pia Reich auf  

 
 

