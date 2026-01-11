Basel. Das „Championat von Basel“ um die „Goldene Trommel“ im Rahmen des Weltcupturniers in der St.Jakobshalle endete mit einem deutschen Doppel-Erfolg, den Sieger kannte bisher kaum einer... Für die meisten Besucher in der St.Jakobshalle von Basel stand am Samstagabend der Sieger längst fest, nämlich Nationen-Preis-Reiter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf seinem Wallach Vestmalle des Cotis. Doch dann kam noch als letzter Starter im Stechen um das mit 110.000 Euro dotierte „Championat von Basel“ und den Ehrenpreis „Goldene Trommel“ – Josch Löhden aus dem niedersächsischen Ort Heeslingen unweit von Bremen. Ihn kannte bisher kaum jemand, noch keinen Nationenpreis geritten, auf der Weltrangliste als Nummer 498 geführt, lediglich als besondere Anmerkung beim Weltverband Blickpunkt „Team-Europameister von 2010 bei den Junioren“. Aber mit einem Ritt auf „Alles oder Nichts“ gewann Löhden mit dem zehnjährigen Schimmel-Wallach EIC Schabernack von Cornet Obolensky die wichtigste Prüfung des vorletzten Tages des CHI. Am Ende hatte der gerade 34 Jahre alt gewordene Norddeutsche 15 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Routinier Hansi Dreher. Dritte wurde die Österreicherin Katjharina Rhomberg auf Colestus. Neben 33.000 Euro Preisgeld erhielt Löhden als Ehrenpreis die Nachbildung der „Goldenen Trommel“. Die besagte Trommel ist eines der Wahrzeichen der Stadt am Rheinknie im Dreiländer-Eck Schweiz – Frankreich – Deutschland. Hinter der „Goldenen Trommel“ steht eines der Wahrzeichen der Stadt Basel: das Grand Hotel Les Trois Rois Basel. Ursprünglich erfand das Hotel-Besitzerpaar Ursula und Thomas Straumann die Prüfung, die seit 2012 ausgeritten wird. Die besagte Trommel, die auf das Instrument der Landsknechte im 16. Jahrhundert zurückgeht und vor allem in der Fastnacht zum Tönen kommt, verlässt Basel nicht. Der Gewinner nimmt eine Nachbildung mit nach Hause, doch sein Name wird jedoch in die Goldene Trommel eingraviert. „Championat von Basel“ um "Goldene „Trommel“