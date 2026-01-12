Sie befinden sich hier: Home Sport Joe Stockdale vor zwei Deutschen im Grand Prix von Abu Dhabi

Joe Stockdale vor zwei Deutschen im Grand Prix von Abu Dhabi PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 12. Januar 2026 um 09:57

Abu Dhabi/ Vereinigte Arabische Emirate. Der mit 310.000 Euro ausgeschriebene Große Präsidenten-Preis in Abu Dhabi brachte den 26  Jahren alten Briten Joseph ("Joe") Stockdale erstmals in die Schlagzeilen.

Der vor allem als Cricketspieler bisher bekannte Springreiter sicherte sich das Stechen um ein Preisgeld von 77.500 Euro auf dem Westfalen-Hengst Ebanking von Etoulon vor den beiden Deutschen David Will (Pfungstadt) auf Xixo Borgia und Maximilian Lill (Löniningen) auf Viverter PS. Ebenfalls noch im Geld war als Sechster der frühere Weltcupgewinner Daniel Deußer (Reijmenam) auf der elfjährigen Stute Pepita van Meulenhof BR. 

Der Vater von Joe Stockdale, Tim Stockdale, Olympiateilnehmer 2008 in Peking, war mit 54 Jahren im November 2018 an den Folgen von Magenkrebs gestorben.

Großer Preis von Abu Dhabi
 

