Rückansicht die für Israel startende Danielle Goldstein (33) mit wallendem „Haarschmuck" beim Vet.Check ihrer Fuchsstute Lizzimary (12) vor Beginn der Springkonkurrenzen um die Weltmeistertitel Einzel und Mannschaft in Tryon. Sie lebt in Wellington/ Florida, startet seit acht Jahren für Israel und wird trainiert von Helena Stormanns (Eschweiler). Sie nahm bisher an den Europameisterschaften 2013 und 2017 sowie an den Weltreiterspielen 2014 teil. Ihr größter Erfolg war der Gewinn des Großen Preises im Juli 2017 im Rahmen der Global Champions Tour in Estoril/ Portugal auf Lizziemary. Goldstein ist gleichzeitig die erste Frau, die international bei einem Reitsport-Championat für Israel antrat.