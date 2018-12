Sechsjährige Fuchsstute Stakkariella von Stakkato - Chacco Blue für 2,4 Millionen Euro in die USA

(Foto: Thomas Hellmann)

Ankum. Gegen alle Bedenken, Verdächtigungen, Vorwürfe, Gerüchte, Bösartigkeiten – es gibt in Dressur- und Springsport keine Auktion von dieser Geltung und mit diesem Angebot wie die alljährliche „Performance Sales International“, kurz PSI. Am Samstag wurden auf der 39. PSI-Versteigerung 50 Pferde für über 17,1 Millionen Euro umgesetzt – die Zahl steht für sich…

Von ländlichen Züchtern bis zur Reiterspitzengarde und vielen Prominenten waren sie alle wieder versammelt, fast wie alljährlich. Interessierte und Kunden marschierten in die festlich geschmückte Auktionshalle ein – in erwartungsvoller Hochspannung auf das Kommende. Die Gastgeber Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann haben es wieder geschafft, eine Kollektion zusammen zu stellen, bei der ein „Kracher“ dem anderen folgte. 50 einzigartige Pferde, von denen jedes einzelne wie ein besonderer Diamant leuchtete und glitzerte. Aller Vorbereitung zum Trotz ist Ulli Kasselmann, als Veranstalter, Züchter und Verkäufer, vor jeder Auktion angespannt: „In der heutigen Zeit, weiß man nie, wo die Reise hingeht und wie die Käufer reagieren, aber wir haben festgestellt, dass der Name P.S.I. weltweit bürgt und gilt.“



In diesem Jahr sorgten die Springpferde für Furore: Die Fuchsstute Stakkariealla ging für 2,4 Millionen Euro nach Amerika. Die Stakkato-Tochter war das teuerste Springpferd in der 39-jährigen Geschichte der P.S.I.-Auktionen. Wie ein Großteil der Kollektion ist auch diese Stute ein Produkt der Zuchtleistung des Gestüts Lewitz. Unter Patrick Stühlmeyer war die sechs-jährige Hannoveraner-Stute bereits erfolgreich auf Turnieren unterwegs. „Dieses Pferd ist sicherlich eines der besten Pferde, die ich je gezogen habe“, sagt Paul Schockemöhle, der frühere dreimalige Springreiter-Europameister, Mannschafts-Olympiazweiter 1976 und Team-Vizeweltmeister von 1982.



Herausragende Preisspitze der Dressurkollektion: V-Plus. Dieser lackschwarze Hengst im XL-Format wurde für 1,2 Millionen ebenfalls an langjährig begeisterte Kunden aus Amerika verkauft. Hof Kasselmann Reiterin Nicole Wego präsentierte den Vivaldi-Sohn in der von Spannung knisternden Auktionshalle. „Das ist ein Hengst mit außergewöhnlichen Qualitäten und auffallendem Typ. Seine Aura überstrahlt alles, und die Käufer waren vorher bereits fasziniert von ihm“, weiß Ulli Kasselmann die Vorzüge des Ausnahmehengstes zu beschreiben. Er wird ein hervorragendes, neues Zuhause in Amerika bei Harmony Sport Horses und seiner neuen Besitzerin Leslie Malone bekommen. Die Hengststation Pape wird ihn schon bald als Juwel mit in sein Repertoire aufnehmen.



Besonderes Highlight für die langjährig auf dem Hof Kasselmann trainierende Kim Burschik war bei der diesjährigen P.S.I. Auktion die Übergabe ihres Goldenen Reitabzeichens. Die 19-Jährige zeigt eine großartige Entwicklung mit ihrem Pferd Powerfee GB, die von Bianca Kasselmann ausgebildet wurde. Alleine in diesem Jahr holte sie insgesamt 13 S-Siege.



Insgesamt brachten die Dressurpferde 7.265.000 Euro bei einem Durchschnittspreis von 290.600,00 Euro und die Springpferde 9.975.000 Euro bei einem Durchschnittspreis von 399.000 Euro ein. Weitere Informationen zur diesjährigen P.S.I. Auktion finden Sie unter: www.psi-auktion.de

Am Abend vor der Auktion



Geehrt werden mit den P.S.I. Awards am Abend zuvor beim Galaabend in feierlichem Rahmen nicht nur Sportler selbst, sondern auch Persönlichkeiten, die sich im und um den Pferdesport besonders verdient gemacht haben. In der Kategorie „Sport“ ging die mit hochwertigen Swarovski Kristallen verzierte Pferdefigur an den dänischen Dressurreiter Daniel Bachmann Andersen. Keine geringere als die Bundestrainerin der Dänen und selbst auf Grand Prix erfolgreiche Dressurreiterin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ehrte den erst 28-jährigen Bachmann Andersen, der als Bereiter des Gestütes Blue Hors in letzter Zeit auf dem internationalen Parkett auf sich aufmerksam gemacht hat. Er vertrat die dänischen Farben bereits bei Europameisterschaften, Nationspreisen, Welt Cup Turnieren und sogar bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Tryon.

Sandra Auffarth, die Doppel-Weltmeisterin in der Vielseitigkeit von 2014 und Team-Olympiazweite von London hielt die Laudatio in der Kategorie Supporter auf die langjährige Partnerin und Unterstützerin Alice Lawaetz. Die bemerkenswerte Frau hat neben ihrer großartigen Karriere als Unternehmerin und Beraterin nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch für das amerikanische Verteidigungsministerium ihre reiterliche Karriere fortgeführt. Sie selbst reitet Springen, Dressur, Vielseitigkeit & Jagden – mit denselben Pferden und das auf Turnieren, von denen sie stets mit guten Platzierungen nach Hause kommt. Seit Jahren kauft sie gute junge Pferde und stellt diese guten erfolgreichen Reitern zur Verfügung, um sie in den Großen Sport zu bringen. Der Reiz liegt dabei in der Entwicklung der Pferde.



Der in der Szene sicher bekannteste Transporteur Fritz Johannsmann präsentierte den internationalen Sportjournalisten Dieter Ludwig für den P.S.I. Award in der Kategorie Lebenswerk. In seiner Laudatio sprach Johannsmann von der Freundschaft, die Dieter Ludwig sowohl mit Reitern als auch anderen bekannten Sportlern, wie Boris Becker und Alwin Schockemöhle geteilt hat. „Das klingt so, als hätte er mit den Sportlern den Schläger oder die Zügel gehalten, mit ihnen geschwitzt, gewonnen, gejubelt und gefeiert. Und so falsch ist das gar nicht“, sagte er schmunzelnd. Jedoch sei es Ludwig immer wieder gelungen, eine Balance zwischen Freundschaft und Vertrauen und seiner akkuraten journalistischen Tätigkeit zu finden.



Neben der Verleihung der edlen Swarovski Figuren steht jeweils auch das Thema Charity im Fokus des Abends. Die von Gudrun Bauer, Bauer Media Group, und Ullrich Kasselmann ins Leben gerufene Initiative „Reiten gegen den Hunger“ wird von freiwilligen Spenden unterstützt.