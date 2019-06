Christian Ahlmann hat Codex One letztmals den Sattel aufgelegt - zur Verabschiedung in Hamburg bei den Derby-Tagen (Foto: Kalle Frieler) Sichtlich gerührt verabschiedete Christian Ahlmann (44) beim Hamburger Derbyturnier seinen 17 Jahre alten Hannoveraner Hengst Codex One von Contendro vom Hochleistungssport. Der frühere Doppel-Europameister und Weltcupgewinner war u.a. 2013 Sieger im Großen Preis von Hamburg der Global Champions Tour und im gleichen Jahr Team-Vizeeuropameister der Europameisterschaft geworden, 2014 sicherte er sich in Aachen beim deutschen CHIO den begehrten Großen Preis, 2015 war er in Stuttgart in der Schleyerhalle Erster im Großen Preis um Weltcuppunkte, und in Berlin 2017 siegte er beim erstmals organisierten Global Champions Turnier unter dem Funkturm im Grand Prix.