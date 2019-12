Ankum. die 40. Sportpferde-Auktion „PSI“ in Ankum brachte einen Rekord-Umsatz von 19.159.000 Euro. Jeweils zwei Dressur- und zwei Springpferde erzielten über eine Million. Angeboten wurden 49 Pferde, anbei die Namen der Pferde und die erzielten Verkaufssummen: Verkaufserlöse XL. P.S.I. Auktion 2019 Kat.Nr. Name 1. 20 V-Plus Gold 1.300.000 2. 47 Conlamba PS 250.000 3. 24 Brisbane 1.050.000 4. 36 Cabastakka PS 250.000 5. 10 Zomancier 350.000 6. 52 Chacco's Lando 1.250.000 7. 1 Saniola 700.000 8. 30 Chato-Lou PS 770.000 9. 13 Gin Tonic 400.000 10. 40 No Limit VD Molenberg Z 135.000 11. 25 Zantana 955.000 12. 51 Vicco Blue PS 410.000 13. 6 Fantastica 140.000 14. 48 Chalouries PS 770.000 15. 11 Fürst Ampere 300.000 16. 39 Chadonia PS 1.000.000 17. 2 For Romance II 700.000 18. 34 Diamino PS 95.000 19. 4 Darkozy 190.000 20. 43 Chacsara OLD 490.000 21. 7 Mentalist 275.000 22. 35 Chagolando PS 300.000 23. 3 Bon Gregoria 320.000 24. 38 Mesquidam PS 650.000 25. 19 Foundizia 370.000 26. 49 Vigakata 570.000 27. 5 Dinay 270.000 28. 44 Merando 125.000 29. 23 Flavour 320.000 30. 37 Elvaro-Star PS OLD 600.000 31. 26 Today´s Hit 320.000 32. 29 Maja PS 190.000 33. 22 Fürstin Donatella 280.000 34. 46 Celancio PS 170.000 35. 15 Bella Bicolour 210.000 36. 50 Corblue PS (Hengst) 405.000 37. 12 Belle Petit 370.000 38. 42 Sandilot PS 230.000 39. 21 Dreamball 130.000 40. 41 Dialouet PS 175.000 41. 9 Scoletta 100.000 42. 45 Stawita PS 165.000 43. 18 Dolcetto di Maggio 170.000 44. 31 Lord of London 120.000 45. 17 Danclair 215.000 46. 27 Camiro Blue PS 190.000 47. 8 Deriano 90.000 48. 33 Ellavda PS 250.000 49. 14 Downing Street 74.000 Gesamterlös 19.159.000 Gesamt Dressurpferde 9.599.000 Gesamt Springpferde 9.560.000 Durchschnittspreis Dressurpferde 383.960 Durchschnittspreis Springpferde 398.333