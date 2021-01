Sjef Janssen (Foto: Uta Ludwig)

Erp/ Niederlande. Wie „Eurodressage“ vermeldet, musste sich der bekannte Pferdeausbilder Sjef Janssen einer Herzoperation unterziehen. Vor zehn Jahren war bei dem Niederländer ein Eingriff wegen eines Hirntumors fällig. Für sechs Wochen muss sich der sonst so unruhige Pferdeausbilder Sjef Janssen (71) in Geduld üben. Der Ehemann der dreimaligen Dressur-Olympiasiegerin Anky van Grunsven (53) hatte sich einem Eingriff am Herzen im Maxima Medical Center in Veldhoven zu unterziehen und erhielt zudem einen Herzschrittmacher eingesetzt. Alles gut gegangen, schrieb Anky van Grunsven in den Sozialen Medien, „jetzt kann er mal die nächste Zeit nicht Vollgas geben.“ Sjef Janssen ist ein Besessener, was er anpackt, zieht er durch. Nach der Mittleren Reife auf dem Gymnasium begann er ein Elektronikstudium, er studierte Betriebswirtschaft, machte Ausbildungen zum Versicherungskaufmann, im Hotelfach und Sportmanagement, er ist Mastercoach in Sport „und alles schloss ich mit einem Diplom ab“, sagte er mal. Neben dem Reiten gehört seine große Leidenschaft dem Radrennsport, nicht zuletzt, weil sein Vater Sjefke viermal die Tour de France fuhr und 1947 Dritter der Straßenweltmeisterschaft war. Als Dressurreiter gewann u.a. Janssen 1991 in Donaueschingen mit der niederländischen Equipe die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Mit Anky van Grunsven ist er seit 1991 fest liiert, offiziell geheiratet haben die beiden 2005 in Las Vegas – nach ihrem siebten Weltcupsieg.