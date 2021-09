Ludwigsburg. Für Frederic Wandres erfüllte sich in der letzten Woche ein Traum: Er ritt beim deutschen CHIO erstmals in Aachen in der deutschen Dressur-Equipe - und auch noch dazu mit Isabell Werth...

Für Frederic Wandres, den alle Freddy nennen, ging in der lezten Woche ein Kindheitswunsch in Erfüllung, er statete in der deutschen Nationen-Preis-Equipe und am Ende auch noch siegreich. "Aachen war einfach ein unbeschreibliches Turnier. Ich habe schon als Kind davon geträumt, einmal auf einem Teamfoto in der Siegerehrung mit Isabell Werth zu sein." Das gelang ihm nach zwei sehr starken Vorstellungen im auf seinem Erfolgspferd Duke of Britain. 2021 das Premiere in Aachen - und er machte das Beste daraus. Neben Duke of Britain stellte er noch Bluetooth OLD in der normalen Internationalen Tour (CDI) vor und holte auf Nachwuchspferd Quizmaster den Sieg in der Intermédiaire I. Seine guten Leistungen wurden mit dem PIAFF-Preis der Liselott Schindling Stiftung belohnt, einem Sonderehrenpreis für den erfolgreichsten Dressurreiter des CHIO Aachen 2021.



Wer den sympathischen Dressurreiter kennt, weiß auch, das Wandres sich nicht lange auf seinen Lorbeeren ausruht. Nach einer kurzen Verschnaufpause zuhause auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. ging es Mitte der Woche weiter zur nächsten Veranstaltung, zum erstmals stattfinden Dressurfestival vor dem Schloss Monrepos in Ludwigsburg bei Stuttgart (23. bis 26. September). Das Turnier in Baden-Württemberg hat für den Derbysieger von Hamburg zusätzlich eine besondere Bedeutung, stammt er doch aus Kehl/ Rhein, "ich freue mich natürlich zusätzlich, weil die Fahrt auf der Autobahn in Richtung Heimat führt..."

Wandres plant Starts mit zwei Pferden in Ludwigsburg: für die große Tour sattelt er den Oldenburger Schimmel Hot Hit. Der imposante Hotline-Sohn im Besitz von Terry Lan (TWN) ist bereits für das Louisdor-Preis-Finale in Frankfurt im Dezember qualifiziert und konnte im August die Weltcup-Kür in Samorin (SVK) für sich entscheiden. Mit dem erst achtjährigen Hannoveraner Harrods von Hochadel wird er in der sogenannten kleinen Tour am Donnerstag starten.



Das erste Internationale Ludwigsburger Dressurfestival findet auf dem Gelände von Schloss Monrepos statt. Sportliche Höhepunkte sind die CDI4*-, CDI1*- und CDI-U25-Tour sowie die Qualifikation für den NÜRNBERGER BURG-POKAL, das Finale des NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren und der Pony Masters-Veranstaltung von Baden Württemberg. Am Samstagabend steht außerdem die DSP-Fohlenauktion auf dem Programm. Besucher können sich dazu auf eine kleine, aber feine Lifestyle und Reitsport Ausstellung vor der grandiosen Kulisse des historischen Seeschlosses freuen. Der Eintritt ist frei an allen Tagen, es gilt die 3G Regel.



