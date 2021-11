Wassenberg. Vor nunmehr 43 Jahren waren die Olympischen Sommerspiele in Seoul gerade Geschichte. Deutschlands Reiter errangen alle nur möglichen drei Goldmedaillen in den Teamwettbewerben. Doch Liebling der Fans war am Ende ein kleiner französischer Wallach namens Jappeloup, über ihn wurde gar später ein Film gedreht, eine bisher einmalige Ehrung und Erinnerung, den der MDR nun ausstrahlte, der Streifen ist über Mediathek abrufbar. Nicht weniger als vier Goldmedailen holten Deutschlands Reiter bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul. Dressurgold wie fast bestellt für die Equipe mit Nicole Uphoff auf Rembrandt, Monica Theodorescu auf Ganimedes, Ann Kathri Linsenhoff auf Courage und Dr. Riener Klimke auf Ahlerich, dazu nochmals Gold für Nicole Uphoff in der Einzelwertung durch Sieg im Grand Prix Special, die kür war noch nicht im olympischen Programm, in der Vielseitigkeit ließen sich am Ende Claus Erhorn mit Justyn Time, Matthias Baumann auf Shamrock, Thies Kaspareit auf Sherry und Ralf Ehrenbrink auf Uncle Sam mit der begehrtesten Medaille des Sports schmücken, und im Springen hatte man eigentlich wenig erwartet. Es war die Hoffnung, mit der die Spring-Equipe um Bundestrainer Herbert Meyer und seinen Assi Paul Schockemöhle nach Südkorea geflogen waren. Es kam völlig anders, obwohl eine deutsche Mannchaft 1988 bis dahin lediglich in Plovdiv einen Preis der Nationen gewinnen konnte, ausgerechnet in Bulgarien, in jener Zeit vor der Wende, als Ostblockwährungen nicht unbedingt begehrenswert erschienen, auch nicht nach Erfolgen. Doch alles lief in Seoul gegen jede Prognose. Ludger Beerbaum auf The Freak, Wolfgang Brinkmann auf Pedro und Dirk Hafemeister auf Orchidee standen bereits vorzeitig als Goldmedaillengewinner im Teamspringen fest, so dass Franke Sloothaak auf Walzerkönig gar nicht mehr zur letzten Runde einreiten musste. Und auch im Einzelspringen kam eine weitere Medaille dazu, Bronze durch Karsten Huck, der mit Nepomuk das Stechen um Silber gegen den US-Amerikaner Greg Best und Gem Twist durch die schwächere Zeit verlor. Doch ganz vorne lag bereits nach den beiden Umläufen am kalten 2. Oktober 1988 im fast menschenleeren Stadion der Franzose Pierre Durand mit dem kleinen Springwunder Jappeloup, ohne einen einzigen Springfehler. Aus Dankbarkeit nahm Pierre Durand nach Empfang die Goldmedaille ab und hängtse sie dem Wallach für die Ehrenrunde um den Hals...Ein Moment für die Ewigkeit. Und so wurde Jappeloup auch ein Filmstar. Erstmals stand nicht der Reiter, sonderrn das Pferd als Held im Mittelpunkt. Und der Film hebt zudem nachdrücklich die Wichtigkeit des Berufs der Pfleger heraus, denen in vielen Ställen immer noch nicht jene Anerkennung gebührt, die sie mehr als verdient hätten. Denn ohne sie hätte der Reitsport längst nicht jenen Stellenwert, den er inzwischen besitzt.