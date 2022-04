Vielleicht auch bedingt durch die Corona-Pandamie – doch nie in den letzten Jahren wurde so viel disktuiert über Reitstil, klassisches Reiten, Ausbildung von Reiter oder Pferd wie zuletzt. Vor vielen Jahren schon sagte einmal Reitmeister Dr. Uwe Schulten-Baumer (+28.10. 2014): „Über die Dressur ist alles gesagt und geschrieben.“ Das unterstreicht auch das Video von 1964, auf dem der große Schweizer Dressurreiter Henri Chammartin (+30.05.2011) feines Reiten demonstriert. Chammartin war u.a. zweimal Einzel-Europameister 1963 und 1965, Einzel-Olympiasieger auf Woermann 1964 in Tokio, mit Team-Silber hinter Deutschland 1968 in Mexiko City auf Wolfdietrich mit der Equipe, in der auch Marianne Fankhauser-Gossweiler auf Stephan und Gustav Fischer auf Wald ritten, verabschiedete er sich vom Leistungssport. Henri Chammartin demonstriert Reit-Kunst