David Will und C-Vier, Sieg im Großen Preis von Rom 2021, dieses Foto wird wohl nicht mehr geschossen werden können (Foto: Rolex/ Offz) Hagen a.T.W. Der Weltklasse-Wallach C-Vier wurde von seiner Besitzerin verkauft. Damit verliert der Team-Vize-Europameister David Will sein Spitzenpferd. Der Preis bestimmt letzten Endes im Pferdesport die Zukunft eines Tieres, egal in welcher Sparte. Wie viel bezahlt wurde, ist nicht bekannt, öffentlich wurde jedoch während des Turniers an diesem Wochenende in Hagen a.T.W., dass der Holsteiner Wallach C-Vier von der deutschen Besitzerin und Springreiterin Janine Rijkens (31) veräußert wurde, sie hatte den Wallach vor David Will selbst in großen Springen vorgestellt. Über den Preis wurde nicht, er könnte bei einer Million liegen.

Über einen belgischen Makler ging das Weltklasse-Pferd an einen Amateurreiter, ob er den Cardento-Sohn entsprechend seiner Fähigkeiten bedienen kann, muss sich erst noch herausstellen. Die Zukunft des 14-jährigen Wallachs ist somit bisher noch ungewiss. David Will (34) hat Stillschweigen über den Verkauf vereinbart. Der 21-malige Nationen-Preisstarter hatte mit C-Vier neben Team-Silber bei der Europameisterschaft 2021 in Riesenbeck dazu im gleichen Jahr auch als erst siebter Deutscher seit 1927 den begehrten Großen Preis von Rom gewonnen, als bester Deutscher war er vor einigen Wochen in Leipzig Sechster der Gesamtwertung des Weltcupfinals geworden. Auch seine sportliche Zukunft ist nun zunächst einmal mindestens unterbrochen worden.