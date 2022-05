Dr. Rudolf Fuchs gestorben (Foto: Brit Placzek) Leipzig. Im Alter von 86 Jahren ist der letzte Präsident des Deutschen Pferdesportverbandes der DDR, Dr. Rudolf Fuchs, gestorben. Er war maßgeblich nach der Wende an der reibungslosen Aufnahme des DPV in die deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) beteiligt. Der deutsche Pferdesport trauert um Dr. Rudolf Fuchs, Ehrenmitglied der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Sachsen. Der letzte Präsident des Pferdesportverbandes der DDR verstarb am 8. Mai im Alter von 86 Jahren. Selten verlief ein Lebensweg sowohl beruflich als auch pferdesportlich so gradlinig wie der von Rudolf Fuchs. Geboren am 21. November 1935, folgten auf eine Landwirtschaftslehre die Fachschullehrerprüfung, das Hochschulfernstudium zum Diplomlandwirt und die Promotion. Anschließend war er bis zur Auflösung der Agrarwissenschaftlichen Fakultät Ende 1992 als Leiter der Lehr- und Versuchsstation Abtnaundorf tätig. Ähnlich zielstrebig ging „Rudi“ Fuchs oder der „Doktor“ auch im Pferdesport vor. In früheren Jahren in Springen bis zur Klasse "M" und in der Dressur bis zur Klasse "S" erfolgreich, engagiert er sich bis 2019 als Ausbilder und führte den RFV „Herodot“ Leipzig, den mitgliederstärksten Pferdesportverein Sachsens, von der Gründung 1984 bis 2018 als Vorsitzender über Höhen und Tiefen hinweg. Große Verdienste erwarb sich der promovierte Agrarwissenschaftler auch bei der pferdesportlichen Wiedervereinigung. Von 1977 bis 1990 war er Vorsitzender des Arbeitskreises Dressurreiten im Präsidium des Deutschen Pferdesportverbandes der DDR (DPV) und wurde 1990 als letzter Präsident des DDR-Verbandes gewählt. Mit seiner sachlichen und verständnisvollen Verhandlungsführung hatte Dr. Fuchs einen großen Anteil an der reibungslosen Aufnahme in die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und war anschließend über drei Legislaturperioden als Vorsitzender der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen und Mitglied des Präsidiums des Landesverbandes Pferdesport Sachsen tätig. Er engagierte sich auch im Disziplinausschuss Dressur, dessen Ehrenmitglied er war, und im Schiedsgericht der Landeskommission Sachsen. 2006 wurde Dr. Fuchs von der FN mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet und war Ehrenmitglied der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Sachsen sowie Träger der Ehrenplakette des Landesverbandes Pferdesport Sachsen.