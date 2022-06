Heinz Matuschik erlag den Folgen eines Motoradunfalls in der Nähe des Turniersplatzes von Donauschingen, wo er selbst mehrmals gestartet war... (Foto: privat) Tödlich verunglückt mit seinem Motorrad ist in der Nähe von Donaueschingen der polnische Springreiter Dr. Heinrich Christian Matuschik (67). Matuschek, bester Freund des früheren polnischen Championatsreiters Bohdan Sas-Jaworski, hatte seine schlesische Heimat (Polen) 1970 verlassen und war nach Deutschland geflüchtet, er wurde Zahnarzt und machte sich im Bodenseeraum einen Namen als Springreiter. Seit acht Jahren startete er wieder mit dem polnischen Adler auf dem Jacket. Die Trauerfeier für „Heinz“ Matuschik findet am 15. Juni ab 14.00 Uhr auf der Reitanlage „Hirtenhof“ in Aach statt. Anstelle von Blumen bitten die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen um eine Spende für „Ärzte ohne Grenzen“ (IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00; Stichwort: „Trauerfall Dr. Heinz Matuschik“)