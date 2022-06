Das erste Internationale Offizielle Reitturnier von Deutschland (CHIO) fand 1929 in Aachen statt. Weitere Austragungsorte waren oder sind in Deutschland, manchmal im gleichen Jahr, Berlin (1930 bis 1939), Donaueschingen (1986, 1998 und 2022), Dortmund (1954), Gera für den DDR-Verband (1990 bis 1994), Köln (1929) , Leipzig (damals ebenfalls für die DDR 1966 bis 1969), Trinwillershagen (DDR) von 1974 bis 1977 und auch Mannheim (2015) und in diesem Jahr zusätzlich mit einem Drei-Sterne-CSIO, das inzwischen vom Weltverband (FEI) ebenfalls erlaubt ist. Aachen organisiert 2022 das 107. CHIO von Deutschland und das 79. in der Soers. Nun hatte Aachens Pressechef Niels Knippertz die Idee, Zeitzeugen zum CHIO zu befragen, um Geschichten und Histörchen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Anbei der Auftakt der Serie