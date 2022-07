"Otti" Ottens mit Crashman beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg Klein Flottbek (Foto: Kalle Frieler) Loxstedt/ Cuxhaven. Gleich zwei Feste in einem feierte Springreiter Hans-Jörn Ottens an seinem 60. Geburtstag - er heiratete nämlich außerdem… Pferdewitrschaftsmeister Hans-Jörn Ottens, den alle nicht nur Otti rufen, sondern auch mögen, war immer einer für das Praktische. Wie nun an seinem 60. Geburtstag. Um nun auch der Fete zusätzlich Würze zu geben, heiratete er zudem – seine um fünf Jahre jüngere und langjährige Partnerin Anke Ense aus Kerpen im Rheinland. Zu den geladenen Gästen gehörten u.a. sein Lehrmeister Herbert Meyer mit Ehefrau Gretel und der zweimalige Team-Olympiasieger Lars Nieberg mit Gattin Gitta. Nationenpreis-Starter Ottens, der auf der elterlichen Anlage in Loxstedt bei Cuxhaven (16.000 Einwohner) mit Anke Ense einen Ausbildungs- und Handelsstall betreibt, Dritter der Deutschen Profimeisterschaft 2012 war, bildete sich nach der Lehre auch weiter beim München-Team-Olympiasieger Fritz Ligges in Ascheberg, ehe er sich selbständig machte. Anke Ense, deren Vater Horst im deutschen Verband (FN) Vize-Präsident war, der sich außerdem einen Namen machte als Züchter und im entsprechenden Gremium („Vorstand Zucht“) sowie als Parcoursbauer und Sportreferent beim Aachen-Laurensberger Rennverein als Veranstalter des alljährilichen Internationalen Offiziellen Turniers (CHIO) von Deutschland, startete in ihrer aktiven Springreiter-Laufbahn erfolgreich im internatiuonalen Parcours und auf Meisterschaften. Von „Otti“ stammt auch dieser Spruch, den er vor Jahren mal raushaute: „Teilnehmerfelder für Springen setzen sich bei fast allen Turnieren in Deutschland so zusammen: Ein Drittel hat automatisch Startrecht, ein Drittel zahlt extra und ein Drittel wird bezahlt“.