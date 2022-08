...von Charlotte Fry (Großbritannien): „Und Isabell hat mir auch noch ’nen Tipp gegeben. Das war super. Isabell ist eine Legende, die Königin. Mein Vorbild, seitdem ich fünf Jahre alt bin“ (Charlotte Fry, 26, nach dem Gewinn der Dressur-Goldmedaille im Grand Prix Special in Herning über Isabell Werth im St.Georg. Mutter Laura der neuen Titelträgerin ritt für Großbritannien in der Dressur-Equipe bei Olympia 1992 in Barcelona).