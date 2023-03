Tobias Königs - neuer Pressechef beim ALRV Aachen

(Foto: privat)

Aachen. 20 Jahre war Niels Knippertz Pressechef beim größten Internationalen Reit- und Fahrturnier (CHIO) der Welt, sein Nachfolger in Aachen wurde Tobias Königs, der gezielt viele Stationen durchlaufen hat im Journalismus und sich angekommen fühlt in der Soers, in den Sattel muss er noch…

Eigentlich wollte er Fußball-Profi werden, verständlich bei seiner Figur, doch nach drei Kreuzbandrissen mit 23 war die Kickerkarriere des Tobias Königs bereits vorzeitig beendet. Und nun ist er Pressechef beim Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV), der alljährlich das bekannteste Reit- und Fahrturnier der Welt organisiert, den CHIO von Deutschland, der erstmals in Deutschland 1929 und in der Aachener Soers organisiert wurde. Bisher und zwar 20 Jahre lang war Niels Knippertz der Boss der Pressestelle, doch der nahm einen neuen Job bei der Presseabteilung der Uni Aachen an. Über Knippertz war „Tobi“ Königs (38) zum ALRV gekommen, zunächst als freier Mitarbeiter, vor allem, was die neuen Medien betrifft. Und irgendwann hatte ihn Knippertz vorsichtig gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in Vollzeit dort zu arbeiten. Königs fühlt sich jetzt angekommen und „einfach happy“, jeden Tag fährt er mit Freude ins Büro in die Soers, er möchte vor allem den digitalen Bereich weiter ausbauen, dort war er vorher schon zuhause.

Er arbeitete zwei Jahre bis 2010 im Medienhaus als freier Mitarbeiter bei den Aachener Nachrichten während des Studiums für Kommunikationswissenschaften und Geschichte bei der RWTH Aachen, schrieb über den Kaninchenzüchterverein wie auch über Besonderes von Hochschulereignissen, roch hinein jeweils drei Monate in die Sportredaktion von ntv und RTL, bei Antenne AC und war Zu Gast bei der Sportagentur Sport-Informations-Dienst (sid) in Köln, aber er lernte auch die andere Seite des Lebens bewusst kennen. Tobi Königs verdingte sich ab 2004 sechs Jahre lang „nebenbei“ im Senioren- und Betreuuungszentrum Eschweiler, „was auch Spuren hinterlassen hat“. Er sagt, das habe ihn durchaus sehr geprägt, nämlich mit Menschen umzugehen, „die einfach hilfsbedürftig sind und von anderen abhängen“.

Seit vier Jahren ist er verantwortlich für Soziale Medien CHIO Aachen (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Linkedin und Twitter) und für die Erstellung des Contents auf allen Plattformen, er hob das bewegte Bild auf einen ganz anderen Level, nachdem er bereits beim Medienhaus Aachen erfolgreich Neuerungen schaffte, nachdem er beim früheren Sender center.tv Beiträge erstellt und moderiert hatte.

Seine neuen Aufgaben sieht er vor allem darin, „nämlich das Aufgebaute weiter auszubauen“, der CHIO soll weiter ein Erlebnis sein und derart wirken, „dass die Besucher wiederkommen wollen“. Er will in Zukunft auch die einzelnen Sportler zuhause aufsuchen, Kontakt halten und er will zudem selbst aufs Pferd, „dazu drängt mich bereits meine kleine Tochter...“