Gerhard Milewski zusammen mit der früheren erfolgreichen Schweizer Dressurreiterin Marianne Fankhauser-Gossweiler vor einigen Jahren bei einem Gedankenaustausch mit früheren Dressurreitern sowie Dressurrichtern und Journalisten bei einem geselligen Abend in Milewskis Wohnung in Epfenhofen bei Donauschingen (Foto: privat) Donaueschingen. Plötzlich und auch unerwartet starb im Alter von 82 Jahren der vor allem im süddeutschen Raum sehr bekannte und geachtete Dressur-Richter Gerhard Milewski. Der in Prag geborene Milewski war vor allem der klassischen Reitlehre und Ausbildung mehr als verbunden, regelrecht kämpferisch. Bei sich zuhause in Epfenhofen bei Donaueschingen veranstaltete der überaus großzügige Gastgeber auch immer wieder Treffen zum Diskutieren zwischen Richtern, Reitern und Journalisten, auch aus dem Ausland. Zuhause fühlte er sich persönlich vor allem in Westfalen, bis zum Ende seines Lebens war er auf den Spuren seiner adeligen Vorfahren, der Tod hat ihn dabei brutal gestoppt.