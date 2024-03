(Foto: Raimund Hesse) In den 1980er Jahren war die ZDF-Show "Nase vorn" eine der attraktiven Formate des Mainzers Sender. Ab der zweiten Ausgabe wechselte der Standort, vom Fernsehstudio auf die Trabrennbahn in Dinslaken (NRW), dort wurde in der Sendung ein reales Trabrennen mit Prominenten durchgeführt, von WDR-Sportreporter Werner Hansch und Franz Rosendahl kommentiert. Im Sulky der Sendung vom 18. März 1989 saß der Münchener Schauspieler Fritz Wepper, der nun im Alter von 82 Jahren verstarb. Neben der Schauspielerei (u. a. in der ZDF-Serie "Derrick" oder in einer der Hauptrollen der ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen") war er leidenschaftlicher lizenzierter Amateurtrabrennfahrer, Züchter und Besitzer von Trabern. Eines seiner Pferde hieß „Derrick“, zu jener Zeit von Siggi Huber auf der Trabrennbahn Recklinghausen (NRW) trainiert.