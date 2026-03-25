Bester Laune und kenntnisreich stellte sich Reiter-Präsident Martin Richenhagen (73) in der ARD den Fragen von Sandra Maischberger in deren TV-Sendung. Der frühere Chef des Konzern AGCO mit rund 20.000 Mitarbeitern weltweit sagte gekonnt und witzig seine Meinung zur augenblicklichen allgemeinen Wirtschaftslage, druckste nicht herum, sagte, was er dachte und wusste aus eigenen Erfahrungen, lobte den deutschen Bundeskenzler Merz und hielt mit seiner Meinung über den irrlichternden US-Präsidenten Donald Trump ebenfalls nicht zurück, was die Gäste der Sendung mit Beifall belohnten.