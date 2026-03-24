2025 konnten sich Sören Suppert und Can Tici den Sieg bei der ersten Etappe von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel in Hagen a.T.W. sichern. Insgesamt fünf Nachwuchstalente buchten damals ein heiß begehrtes Ticket für das große Finale (Foto: Stefan Lafrentz) Hagen a.T.W. "Horses & Dreams" auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald (22. bis 26. April) ist nicht nur die deutsche Saisoneröffnung der Internationalen Reitturniere, auch schon Qualifikation der Springreiter bis 25 Jahre ("U25"). Die intensive Vorbereitung auf die kommende Saison hat längst begonnen, die Motivation ist groß: Drei vorbereitende Lehrgänge mit den Bundestrainern haben bereits in Warendorf und Mannheim stattgefunden. Dort müssen sich die jungen Reiter empfehlen, bevor sie für die jeweiligen Qualifikationen benannt werden. Über insgesamt vier Stationen führt der Weg zum Finale: Hagen a.T.W. (22.–26. April), Mannheim (1.–5. Mai), Balve (4.–7. Juni) und die Deutsche Meisterschaft U25 bei der LGCT in Riesenbeck (16.–19. Juli). Wichtiger Baustein in der Nachwuchsarbeit Dass die Auftaktetappe bei “20 Years Horses & Dreams” innerhalb der Serie eine besondere Rolle spielt, ist für Otto Becker keine Frage: „Wir sind immens froh, dass Hagen die Saison eröffnet. Das Interesse ist riesig, die Nachfrage nach Startplätzen übersteigt regelmäßig das Angebot. Das zeigt den Stellenwert der Serie – und auch den des Standortes Hagen. Wir sind der Familie Kasselmann und dem gesamten Team sehr dankbar, dass sie diese Förderung seit Jahren so engagiert begleiten. Mit Horses & Dreams im April und dem Jugend-Nationenpreisturnier Future Champions im Juni ist Hagen ein ganz wichtiger Baustein in der Nachwuchsarbeit des deutschen Springsports.“ Auch aus Sicht der Stiftung Deutscher Pferdesport steht die Serie beispielhaft für moderne und verantwortungsvolle Nachwuchsförderung. Geschäftsführerin Tassa Marie Stigmo sagt: „Deutschlands U25 Springpokal verkörpert in besonderer Weise die Werte unserer Stiftung: Nachwuchsförderung unter den Leitgedanken Leistung, Talent und Pferdewohl. Wir freuen uns schon jetzt auf eine spannende Saison 2026 mit herausragenden Talenten und starken Perspektiven für die Zukunft.“ Von Horses & Dreams zur WM Seit 2019 findet der Auftakt des U25 Springpokals traditionell im Rahmen von Horses & Dreams statt. Mit einem internationalen Spring- und Dressurprogramm bis Vier-Sterne-Niveau bietet „20 Years Horses & Dreams“ beste Voraussetzungen für einen hochkarätigen Saisonstart. Im Springstadion steht unter anderem die internationale CSI3*-Tour mit dem Großen Preis der LVM Versicherung am Sonntag im Mittelpunkt. Damit gilt mehr denn je: Der Weg zur WM in Aachen führt über Hagen a.T.W. – für den Nachwuchs ebenso wie für die Senioren. Tickets für alle Veranstaltungstage, für die Samstagabendshow „Reise um die Welt“ sowie für die HALLA Clubbing Events sind im Vorverkauf über Reservix erhältlich. Bis zum 6. April gilt ein attraktiver Frühbucherrabatt von 15 Prozent auf alle regulären Tageskarten und Dauerkarten mit freier Platzwahl auf allen offenen und überdachten Tribünen. ABENDSHOW bei Horses & Dreams am Samstag: Tickets hier HALLA Clubbing Turnierpartys: Tickets für alle drei Veranstaltungen hier TICKETS für Horses & Dreams: https://horses-and-dreams.reservix.de/