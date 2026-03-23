Preisspitze Fahr-Well v. Fahrenheit/Rubin-Royal mit Ausstellerin Anja Plönzke (rechts), Auktionator Bernd Hickert, Auktionsleiter Wilken Treu und Reiterin Ann-Christin Feix. (Foto: Hannoveraner Verband) Verden. Zum dritten Mal bot der Hannoveraner Verband hochklassige, bereits weit ausgebildete Dressur- und Springpferde bei der High Level Auktion an. Der Umsatz für die angebotenen 23 Pferde lag bei 1,3 Millionen Euro. Das Angebot der Hannoveraner Auktion war vielfältig: Vom vierjährigen Youngster bis zum erfahrenen 15-jährigen Dressurpferd erfüllte die Kollektion alle Anforderungen. „Weil sie sich bewährt hat und die Nachfrage groß ist, ist es bereits die dritte Auflage der High Level Auktion. Wir wünschen uns, dass die Pferde an ihre Erfolge anknüpfen können“, sagte Auktionator Bernd Hickert. „Danke an die Aussteller für ihr Vertrauen in die Verdener Auktionen.“ Gebote konnten live, telefonisch oder im Internet abgegeben werden. Und so war die Kundschaft international. Die Dressur- und Springpferde im Alter zwischen vier und 15 Jahren wurden mit ihren Ausbildern nach Verden geschickt und dort von ihnen präsentiert. Je nach Ausbildungsstand und Qualität waren unterschiedliche Anfangsgebote aufgerufen worden. Gleich das erste Pferd, das versteigert wurde, setzte die Bestmarke. Der 2015 geborene Fahrenheit/Rubin-Royal-Sohn Fahr-Well (Z. Ludwig Knoll, Ostrach, Ausst.:Gestüt Tannenhof, Heidenrod), der auf eine Vollblutstute zurückgeht, hat bereits Erfolge bis Inter I zu verzeichnen und war einer Dressurreiterin aus Hessen 110.000 Euro wert. Bei 105.000 Euro sauste der Hammer auf das Pult für den ein Jahr jüngeren Flash M v. Fürst Belissaro/Lancier (Z.: Wolfgang Mack, Hagen, Ausst.: Kathrin Becker, Schwanewede). Der Rappe aus dem renommierten Stamm der Steinwappen, ebenfalls bis Inter I platziert, wird in Nordrhein-Westfalen weiter gefördert. Der Nettoumsatz für die 23 Pferde der Verdener High Level Auktion lag bei 1.385.000,00 Euro. Drei Pferde werden künftig in den USA und in Frankreich ihre Karriere fortsetzen.