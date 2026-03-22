Ocala/ USA. Mehr geht nicht bei einem Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) auf 5-Sterne-Level. Und das hat das deutsche Aufgebot von Bundestrainer Otto Becker beim CSIO der USA in Ocala/ Florida erreicht. Die Equipe, aus deren Reihe bereits davor Andre Thieme (Plau am See) auf Paule S den Großen Preis für sich entscheiden konnte, gewann am vorletzten Tag auch überlegen den Preis der Nationen im Rahmen der "Longines League of Nations". Die vom Weltverband (FEI) geförderte Nationen-Preis-Liga ist zwar nicht gerade einer großartigen Idee entsprungen, dazu fehlen im Kalender die ganz großen Turniere mit Nationen-Preisen wie La Baule, Rom, St. Gallen, Aachen, Glasgow, Hickstead oder Spruce Meadows in Kanada. Dass nur vier Veranstaltungen vor dem Finale Anfang Oktober in Barcelona dazu gehören, sagt ebenfalls einiges über diese gut dotierte Serie. Lob hört sich anders an. Die Verbände müssen aber zugestimmt haben, sonst wäre die Serie gar nicht geschaffen worden. In Abu Dhabi/ Vereinigte Arabische Emirate hatte Mitte Februar zum Auftakt Frankreich vor Deutschland den Team-Wettbewerb für sich entschieden, in Ocala auf dem sandigen Boden Floridas setzte sich die deutsche Equipe mit lediglich vier Strafpunkten in zwei Umläufen durch vor Irland (8) und Belgien (12). Nur den zehnten und letzten Rang belegte die nicht gerade beste Auswahl der USA, die wie das Quartett der Schweiz nicht den zweiten Umlauf erreichte. Im zweiten Durchgang durfte jede Mannschaft nur noch mit drei Startern antreten. Für Deutschland ritten Andre Thieme in seinem 52. Nationen-Preis auf DSP Chakaria (4 Strafpunkte/ Streichresultat und 0), Christian Kukuk (26. Einsatz) auf Checker (0 und 0), Richard Vogel (19.Nominierung) auf Cloudio (0 und 0) und Rene Dittmer (5.Start) auf Corsica (4 und nicht mehr eingesetzt). Die Prüfung war mit 700.000 Euro dotiert, davon entfielen an das Siegerteam 230.000. Die nächsten Veranstaltungen finden in Rotterdam beim niederländischen CSIO (18. bis 21. Juni) und in Gassin-St.Tropez beim französisischen CSIO (16. bis 20. September) statt. Das Finale erreichen aus der Serie die acht besten von zehn Mannschaften. Die Spitze übernahm durch den Erfolg in Ocala Deutschland mit 190 Punkten vor Frankreich (155) und Irland (150). Preis der Nationen der USA Gesamtwertung Nationen-Preis-Liga