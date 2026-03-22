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Brite Scott Brash - Gewinn-Wunder im Springsattel PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 22. März 2026 um 18:55

Paris. Der britische Springreiter Scott Brash (40) lässt sich fast nicht mehr erklären. Der Weltranglisten-Erste ist der momentan erfolg- und gewinnreichste Sattel-Athlet weltweit. In den letzten sechs Monaten sackte er allein an Gewinngeldern in Großen Preisen durch Siege nicht weniger als über 800.000 Euro ein.

 

Zuletzt kassierte der Einzel-Goldmedaillengewinner von Tokio 2021 beim Hermesturnier im für Olympia von Paris restaurierten altehrwürdigen Grand Palais von Paris ab. Auf der Chacco-Blue-Tochter Hello Chadora Lady gewann der Schotte das Stechen um eine Prämie von 120.000 Euro nach schnellster Runde vor Aachen-Grand-Prix-Sieger Martin Fuchs (Schweiz) auf Conner Jei, dem Niederländer Harrie Smolders auf Mr.Tac und dessen ebenfalls fehlerfreiem Landsmann Willem Greve auf Grandorado TN NOP.

Bester Deutscher der mit 400.000 Euro dotierten Konkurrenenz war als Elfter Daniel Deußer (Reijmenam) auf der belgischen Stute Pepita van t`Meulenhof BR, der zweimalige deutsche Meister hatte im Normalumlauf einen Abwurf, erhielt aber immerhin noch ein Preisgeld von 4.000 Euro.

Großer Hermes-Preis
 

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