Wolfram Wittig - verdent zum "Reitmeister" geschlagen (Foto: Kalle Frieler) Wolfram Wittig (60), auf dem Foto mit der früheren Team-Olympisiegerin Ann Kathrin Linsenhoff, erhielt anlässlich des Festhallenturniers in Frankfurt die Urkunde als 47. Reitmeister des Deutschen Verbandes seit 1964. Der Franke, Reiter, Coach und Züchter hat sich vor allem in der Zucht einen internationalen Namen geschaffen, denn bisher einzigartig wird in diesem Jahr noch zum 40. mal ein Pferd seiner Zucht S-Nieveau erreichen.