(Foto: Kalle Frieler) Die Qualifikation zum Großen Preis – Weltcup-Springen – in Leipzig gewann der Italiener Emilio Bicocchi (43). Der Uniformreiter, der vor vier Jahren als bisher einziger Italiener in Mannheim den Grand Prix „Badenia“ für sich entscheiden konnte, setzte sich in der Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit auf der elfjährigen Stute Evita Z von Verdi durch und erhielt als Ehrenpreis ein 40.000 Euro teures Automobil. Zweiter wurde der 37 Jahre alte Michael Jung (Horb) auf der Westfalen-Stute Chelsea (Prämie 14.925 €), als Dritter hinter Deutschlands erstem Vielseitigkeits-Weltmeister (2010) platzierte sich der Niederländer Maikel van der Vleuten auf Beauville Z (11.194). Qualifikation zum Großen Preis um Weltcuppunkte: