Marcus Ehning auf dem Fuchs-Wallach Pret a Tout, 2018 Sieger im Großen Preis des CHIO von Deutschland in Aachen, Gewinner in den Leipziger Messehallen Erster um das Championat der Stadt (Foto: Kalle Frieler) Für großer Siege ist der Borkener Marcus Ehning (45) weiter erste Wahl. Auf dem 17-jährigen Franzosen-Wallach Pret a Tout gewann der Team-Olympiasieger von 2000, dreimalige Weltpokalgewinner, ehemalige Mannschafts-Weltmeister und dreimalige Team-Europameister sowie 87-malige Nationen-Preis-Starter in Leipzig das Championat der Stadt und einen 38.000 Euro teuren Landrover. Dahinter im Springen mit Stechen belegten der immer stärker auch im Springen auftrumpfende Vielseitigkeits Champion Michael Jung (Horb) auf Sportsmann und Bryan Balsiger (Schweiz) auf Jenkins Ter Doorn die nächsten Ränge. Championat von Leipzig