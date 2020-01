Ludwigsburg. Sieben Wochen nach Ende der Olympischen Sommerspiele in Tokio findet vor dem Barockschloss Monrepos in Ludwigsburg bei Stuttgart das bisher erste reine Dressurturnier auf Fünf-Sterne-Level von Deutschland (24. bis 27. September) statt. Zu den Organisatoren gehört Uli Kasselmann (Hagen a.T.W.), der hofft, „die besten Dressurreiter, darunter die Medaillengewinner von Tokio, am Start zu haben“.