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Thibeau Spits in Fontainebleau vor Martin Fuchs PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 26. April 2026 um 17:48

Sieger im Großen Preis in Fontainebleau nach einzigem Nullfehlerritt im Normalumlauf auf dem gelobten neuen Rasenplatz: Thibeau Spits auf dem Rapphengst Impress-K VAN Kattenheye Z (11) von Indoktro. Der Belgier danach: "Mein Ziel ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im August in Aachen"

(Foto: J.Morel)

Fontainebleau/ FR. Der mit 308.600 Euro dotierte Große Preis der Springreiter zum Ende des Frühlingsturniers im Springen endete in Fontainebleau mit dem Erfolg des 25 Jahre alten Ex-Profifußballers Thibaut Spits (Belgien). Der Mannschafts-Europameister des letzten Jahres in A Coruna, Vertragskicker ehemals in Mechelen, blieb im Stechen auf dem Rapphengst Impress-K Van`T Kattenheye Z als einziger ohne Fehler und freute sich über eine Prämie von 77.150 Euro. Zweiter wurde der Schweizer Martin Fuchs auf Conner Jei, Dritte Marie Demonte (Frankreich) auf Forban. Ebenfalls platziert waren von den deutschen Startern Christian Ahlmann (Marl) als Zehnter mit Untouched LB und Daniel Deußer (Reijmenam) als Zwölfter mit der Stute Pepita VAN T Meulenhof.

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