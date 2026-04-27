(Foto: Leonie Minten) Katrin Eckermann - zufrieden und glücklich Goch. Überaus erfolgreich ritt Katrin Eckermann mit verschiedenen Pferden beim Hetzel Masters in Goch am Niederrhein. Und am Ende belegte sie auch noch im Großen Preis die Plätze 1 und 2... Katrin Eckermann kennt Platz und Ort wie kaum eine andere. Und erfolgreich war sie auch noch obendrein. Und zum Abschluss der Reitertage auf der Anlage von Holger Hetzel (66) war sie die Nummer eins und zwei im Großen Preis der Vitakraft pet care. Katrin Eckermann (35) kam wie ein “Coup de Foudre” in den Parcours und wieder hinaus mit Iron Dames Cascajall NRW und dem neun Jahre alten Comilio. Doppelerfolg für die Amazone aus Kranenburg. Vor etlichen begeisterten Zuschauern zelebrierte die Springreiterin so etwas wie ideales Reiten im Stechen. Das hat sie sowohl bei Vater Otmar Eckermann als auch beim Trainer und späteren Berufsausbilder Holger Hetzel sowie Ex-Bundestrainer Kurt Gravemeier gelernt. Die Bilanz des Wochenendes fällt generell sehr gut aus. Denn Eckermann nutzte praktisch das ganze Angebot des Turniers mit Pferden unterschiedlichen Alters. So wichtig internationale Top-Events wie in Miami Beach und Mexiko-City auch sind - ausgebildet und entwickelt werden Pferde woanders. Bei guten nationalen und regionalen Turnieren in Europa. Turnier beim Perfektionisten Das Lob der 16-Maligen Nationen-Preis-Starterin galt nicht nur ihren Pferden: “Ich bin sehr zufrieden, habe tolle Pferde, die machen einfach Spaß. Und ich habe große Unterstützung von meiner Familie und ein gutes Team, vor allem von meiner Pflegerin Kelsey. Rundherum weiß jeder, dass Holger ein Perfektionist ist, und dementsprechend ist auch sein Turnier. Sein ganzes Team ist unglaublich - vom Parkeinweiser bis zum Parcours-Dienst hat man das Gefühl, dass alle sogar dankbar sind, helfen zu dürfen.” Ein Kompliment von Katrin Eckermann, das sich das gesamte Organisationsteam zweifellos verdient hat. Neun Jahre alt sind die Vierbeiner, die Eckermann im Großen Preis den Doppelerfolg ermöglichten. Der einstige Weltmeister der Jungen Pferde, Iron Dames Cascajall NRW düste in 40,20 fehlerfreien Sekunden ganz nach vorn, Stallkollege Comilio, übrigens verwandt mit Cascajall über den Hengst Comme il Faut und beide aus der Zucht von Alfons Baumann, war nur ein wenig langsamer (41,45 sec.). Gemeinsam deutlich vor der stolze Drittplatzierten Franziska Müller mit dem zwölf Jahre alten Calkato. (44,00 sec.). Nur vier Paare von 25 Reiter/ Pferd-Kombinationen blieben im Umlauf fehlerfrei.. Zufriedener Holger Hetzel Holger Hetzel - der Mann, der ständig tausend Ideen hat - war vor allem erfreut über viele Besucher. “Also das Masters ist ja immer der Saisonauftakt, das Young Horse Masters im Juli ist eigentlich das Hauptevent bei uns”, so der Hausherr, “um so schöner war es zu sehen, wie viele Leute hierher kamen, das war für unsere Verhältnisse und die Region richtig gut. Da passte es auch prima, dass die Starterfelder nicht zu riesig waren, für alle sehr angenehm und kurzweilig.” Nach den fünf Turniertagen ging der Blick bereits schon Richtung Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters vom 22. bis 26. Juli. Dort liegt der Fokus liegt auf jungen Springpferden und einer höchst attraktiven Ausschreibung. Dieses Masters ist mit insgesamt 200.000 Euro Preisgeld das höchstdotierte Event für junge Springpferde Europas. Ergebnisüberblick Hetzel Spring Masters Großer Preis, Kl.S m.St.*** 150cm, Preis der Firma Vitakraft pet care GmbH & Co. KG 1. Katrin Eckermann (Kranenburg ) auf Iron Dames Cascajall NRW *0.00 / 40.20 2. Katrin Eckermann (Kranenburg ) auf Comilio *0.00 / 41.45 3. Franziska Müller (Hückeswagen ) auf Calkato *0.00 / 44.00 4. Gursobha Singh (GA Arnhem/ USA) auf Omonza DC *4.00 / 47.83 5. Laurens Houben (Goch/ BEL) auf Dark Grey 1.00 / 81.12 6. Laurens Houben auf Flaubert du Busson 4.00 / 75.77 18 Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm -U25-, Preis der Firma Hell GmbH & Co. KG, Preis der Fahrschule Daniel van de Loo 1. Jörg Leon Zahn (Uedem ) auf Quantro van de Vogelzang 0.00 / 74.15 2. Johanna Hell (Kempen ) auf Most Wanted 6 4.00 / 78.86 3. Hanna Schultewolter (Velen ) auf Cresbo 3 4.00 / 79.40 4. Jonna Esser (Hückeswagen ) auf Ashford JL Z 4.00 / 79.57 5. Jouline Jackels (Wegberg ) auf Kryptonite from Second Life 4.00 / 80.83 6. Maren Hoffmann (Mönchengladbach ) auf Aaron 434 4.00 / 81.56 Führzügel-Wettbewerb, Preis eines großzügigen Pferdefreundes 1. Malina Urban, auf Kastanienhof Mick Jagger 8.20 2. Malea Aymans, auf Rock DJ 8.10 3. Finn Schmitz auf Joep 8.00 3. Lena Verheyen auf Leni 8.00 3. Felix van de Kamp auf Leni 8.00 Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* 125cm, Preis der Firma Hausverwaltung Muth GmbH 1. Fritz Ophey (Emmerich am Rhein ) auf Miss Candlelight 3 *0.00 / 36.44 2. Anna Rochel (Korschenbroich ) auf Charlston GS *0.00 / 40.27 3. Moritz Volkmer (Straelen ) auf Nathan VB *0.00 / 42.27 4. Eliane Smittenberg (Kleve/ NED) auf Meagan 3 *0.00 / 43.01 5. Hilde Kötter (Wesel ) auf Kartos *1.00 / 47.62 6. Felicity Theunissen (Südafrika/RSA) auf Cara Luna *4.00 / 39.31 Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* 125cm, Preis der Firma Hausverwaltung Muth GmbH 1. Franziska Tönnißen (Kalkar ) auf Arabella 709 *0.00 / 39.17 2. Malin Terhoeven-Urselmans (Uedem ) auf Nakita 14 *0.00 / 42.25 3. Anna Rochel (Korschenbroich ) auf Gerom 14 *0.00 / 42.76 4. Jana Kunz (Goch ) auf Alcadello *0.00 / 43.67 5. Nike Nitz (Meerbusch ) auf Cavaluna 12 *1.00 / 50.64.