Abu Dhabi/ Vereinigte Arabische Emirate. Den mit 95.000 Euro dotierten Großen Preis in Abu Dhabi gewann der zweimalige Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Marl). Der 45 Jahre alte 53-malige Nationen-Preis-Starter siegte mit Bestzeit im zweiten Umlauf auf dem neunjährigen Hengst Solid Gold Z von Stakkato Gold vor dem Ägypter Abdel Said (30) auf der zehnjährigen Stute Arpege du Ru. Dritter wurde der Ire Michael Pender mit dem neunjährigen irsischen Wallach Calais, Sechster Jörg Naeve (Bovenau) auf Hopefull. Preisgeld für Ahlmann: 23.725 Euro. Grand Prix in Zahlen