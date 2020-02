Karim Florent Laghouag auf Punch de L`Esques - Sieger im Indoor Derby von Bordeaux (Foto: Karim Laghouad) Frankreichs Reiter feiern beim heimischen Turnier in Bordeaux weitere Erfolge. Nach den ersten Plätzen im Auftaktspringen hießen die nächsten Sieger Julien Epaillard auf Queeletta und zuletzt im sogenannten Indoor Derby Karim Florent Laghouag auf Punch de l` Esques. Laghouag sicherte sich die Prüfung aus einem normalen Parcours und Hindernissen einer Vielseitigkeitsprüfung nachempfunden über insgesamt 20 Hürden vor zwei weiteren Landsleuten. Der deutsche Olympiasieger Michael Jung (Horb), Bester dieser Konkurrenz in den beiden letzten Jahren, platzierte sich auf Highlither diesmal als Vierter. Bordeaux in Zahlen