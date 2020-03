Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI3*) mit U25 Springpokal, Deutschem Hallenchampionat und HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter vom 5. bis 8. März in Braunschweig



Großer Preis

1. Eoin Mcmahon (IRL) mit Chacon 2; 0/0/40,64

2. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) mit Querido; 0/0/43,51

3. Angelique Rüsen (Herborn) mit Arac du Seigneur Z; 0/0/43,85



HGW-Bundesnachwuchschampionat

1. Henrike Ostermann (Löningen) mit Del-Negro; Gesamtnote 19,7

2. Laura Bytomski (Gehrden) mit Call me Charly Brown; 19,0

3. Luzie Jüttner (Emsdetten) mit Clintess; 16,6



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Tim-Uwe Hoffmann (Rhade) mit Casta Lee FRH; 0/0/35,28

2. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW; 0/0/35,74

3. Kathrin Stolmeijer (Emsbüren) mit Chevenez; 0/0/38,43



Finale Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister

1. Jan Meves (Mehlbek/Schleswig-Holstein) mit Dynastie D; Finale 0/37,78

2. Markus Merschformann (Laer/Westfalen) mit Cornet’s Cambridge; Finale 0/49,89

3. Markus Kölz (Winnenden/Baden-Württemberg) mit Dornadello; Finale, aufgegeben



Deutsche Meisterschaft der Landesverbände

1. Westfalen; 0/30,97 im Stechen (Markus Merschformann/ Laer mit Cuma, Greta Reinacher/ Rosendahl mit Galmè, Oliver Schaal/ Drensteinfurt mit Classic Man V)

2. Schleswig-Holstein; 0/32,36 im Stechen (Teike Carstensen/ Sollwitt mit Ella von Kielslück, Pheline Ahlmann/ Reher mit Dialo, Jan Meves/ Mehlbek mit Captain keep cool R)

3. Mecklenburg-Vorpommern; 4 im Stechen (Christoph Lankse/ Weitenhagen mit Chaleen, Denise Svensson/ Neu Benthen mit Come and Fly, Philipp Makowei/ Gadebusch mit Balouna Windana) Weitere Informationen unter www.loewenclassics.com Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 5. bis 7. März in Doha/QAT



Großer Preis

1. Daniel Deu?er (Reijmenam) mit Killer Queen VDM; 0/0/42,54

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit Katanga v.h. Dingeshof; 0/0/44,08

3. Jerome Guery (BEL) mit Quel Homme de Hus; 0/0/46,27 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI3*) vom 3. bis 8. März in Herning/DEN



Großer Preis

1. Jens Fredricson (SWE) mit Karmel van de Watering; 0/0/33,57

2. Linnea Ericsson-Carey (DEN) mit Singular Ls La Silla; 0/0/33,84

3. Alex David Gill (GBR) mit Grand Slam VDL; 0/0/34,07

4. Philip Rüping (Steinfeld) mit Continental Blue; 0/0/35,04



Grand Prix

1. Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) mit Destiny OLD; 73,609 Prozent

2. Anna Kasprzak (DEN) mit Fuhur 6; 72,087

3. Diederik van Silfhout (NED) mit Pin Rock’s Foxfire Blitz; 71,826



Grand Prix Special

1. Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) mit Destiny OLD; 74,851 Prozent

2. Dennis Fisker (DEN) mit Delatio; 72,575

3. Juliane Burfeind (Harsefeld) mit Devanto; 72,043 Weitere Informationen unter www.dvherning.dk Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 8. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Holly Smith (GBR) mit Hearts Destiny; 0/0/39,25

2. Pedro Veniss (BRA) mit Boeckmanns Lord Pezi Junior; 0/0/39,98

3. Alberto Zorzi (ITA) mit Vauban du Trio; 0/0/42,09

…

24. Laura Klaphake (Mühlen) mit Bantou Balou; 4/75,51 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIY/J*) vom 6. bis 8. März in Motesice/SVK



Junioren Team

1. Danylo Konovalov (UKR) mit VHS Concetti; 69,040 Prozent

2. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 2; 67,475

3. Julie Sekaninova (CZE) mit Handiness; 67,222

…

5. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 66,515



Junioren Individual

1. Danylo Konovalov (UKR) mit VHS Concetti; 68,088 Prozent

2. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 2; 66,716

3. Julie Sekaninova (CZE) mit Handiness; 66,470

…

6. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 65,147



Junioren Kür

1. Danylo Konovalov (UKR) mit VHS Concetti; 75,008 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 72,858

3. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 2; 71,050

…

5. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 70,308



Junge Reiter Team

1. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Don de Jeu; 68,922 Prozent

2. Estelle Frederique van Herwijnen (NED) mit Surabaya; 66,568

3. Oleksandra Potiienko (UKR) mit Dakar; 64,608



Junge Reiter Individual

1. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 70,049 Prozent

2. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Don de Jeu; 68,578

3. Oleksandra Potiienko (UKR) mit Dakar; 66,520 Weitere Informationen unter www.furioso.sk