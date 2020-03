Warendorf. Am letzten Wochenende fanden wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres die letzten Turniere statt. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) erstellte folgenden Ergebnisblock von Veranstaltungen mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier „Signal Iduna-Cup“ (CDI4*/CSI3*) vom 12. bis 15. März in Dortmund



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 75,217 Prozent

2. Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro Db; 72,717

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 72,066



Grand Prix Kür

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz; 75,812 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Den Haag 12; 75,438

3. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Quebec; 74,394



Derby Dressage Cup

1. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 70,721 Prozent

2. Karlijn Geelkerken (NED) mit Ecuador VD; 66,628

3. Kristin Biermann (Essen) mit Askari 218; 66,581 Keine weiteren Ergebnisse aufgrund der Turnierabsage (Corona Virus) am 15.03.2020 um 10.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/3*/U25) vom 12. bis 15. März in s’Hertogenbosch/NED Keine Ergebnisse aufgrund der Turnierabsage (Corona Virus) am 12.03.2020. Weitere Informationen unter www.thedutchmasters.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 10. bis 15. März in Wellington Deeridge Farms/USA



Großer Preis

1. Dani G. Waldman (ISR) mit Queensland E; 0/0/38,01

2. Brian Moggre (USA) mit MTM Vivre le Reve; 0/4/37,52

3. Jessica Springsteen (USA) mit RMF Zecilie; 0/4/37,78

…

23. Jens Baackmann (Münster) mit Carmen; 8/82,32 Weitere Informationen unter www.palmbeachmasters.com Internationales Springturnier (CSI3*/YH) vom 10. bis 15. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Penelope Leprevost (FRA) mit Vancouver de Lanlore; 0/0/39,91

2. Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai; 0/0/40,57

3. Stephan Barcha (BRA) mit Artois D'Avillon; 0/0/41,40



Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 13. bis 15. März in Keysoe/GBR



Pony Team

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 72,571 Prozent

2. Isobel Lickley (GBR) mit Mister Snowman; 71,571

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 69,190



Pony Individual

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 72,03 Prozent

2. Isobel Lickley (GBR) mit Mister Snowman; 70,50

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 69,50



Pony Kür

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 76,46 Prozent

2. Isobel Lickley (GBR) mit Mister Snowman; 74,71

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 73,71 Weitere Informationen unter www.keysoe.com