Balve/ Rotterdam. Die deutschen Meisterschaften der Senioren in Dressur und Springen werden verlegt, ganz abgesagt ist dagegen das Internationale Offizielle Turnier (CHIO) der Niederlande in Rotterdam. Die 62. Deutschen Meisterschaften der Senioren in Dressur und Springen werden in diesem Jahr in Balve wegen der Corona-Pandemie von Mai (7. bis 10.05) auf September (17. bis 20.09.) verlegt. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Nicht verschoben, sondern ganz gestrichen wurde von den Organisatoren das Internationale Offizielle Turnier (CHIO) der Niederlande in Rotterdam (18. bis 21. Juni). Neben La Baule, St. Gallen, Zoppot/ Polen, Falsterbo, Dublin und Hickstead einer der nur sieben Austragungsorte der Division I als höchste Liga der Nationen-Preis-Serie 2020. Der 72. CHIO des Landes findet nun im nächsten Jahr vom 24. bis 27. Juni statt. In der jetzigen Krisen-Situation wäre es unverantwortlich gewesen, die Vorbereitungen auf die Veranstaltung weiter voranzutreiben, doch an erste Stelle hätten die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligter zu stehen, heißt es in einer Mitteilung.