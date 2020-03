Tokio. Im Angesicht der weltweiten Coronavirus-Pandemie war der Druck auf die japanischenVeranstalter und das Internationale Olympische Komitee (IOC) inzwischen so gewachsen, dass nachgegeben werden musste: Die Olympischen Spiele finden in Tokio in diesem Jahr nicht statt, sondern erst im kommenden Sommer. Die Verschiebung kostet zusätzlich nach ersten Hochrechnungen rund sechs Milliarden Euro.