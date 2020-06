Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) mit U25-Förderpreis vom 27. bis 28. Juni in Luhmühlen CCI3* Reiter 1990 und älter

1. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 21,9 (Dressur 21,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Let’s Dance 73; 22,4 (22,4/0/0)

3. Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi; 23,2 (22,0/0/1,2)



CCI3*- Reiter 1991 und jünger

1. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 22,1 (Dressur 22,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Lena Schaaf (Waiblingen) mit Fairytale 39; 25,7 (25,3/0/0,4)

3. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26, 27,8 (27,8/0/0)

CCI3*-S U25-Fördercup

1. Anna Lena Schaaf (Waiblingen) mit Fairytale 39; 25,7 (Dressur 25,3/ Springen 0/ Gelände 0,4)

2. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26, 27,8 (27,8/0/0)

3. Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E; 30,5 (28,9/0/1,6) Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2020/luhmuhlen/ Qualifikation zum Finale des Piaff-Förderpreises vom 27. bis 28. Juni auf dem Schafhof in Kronberg



Piaff-Förderpreis

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 75,698 Prozent

2. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 74,574

3. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; 73,721



Finalqualifikation zum Nürnberger Burgpokal

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 76,341 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Villeneuve 6; 76,049

3. Marcus Hermes (Münster) mit Hugo FH; 72,927 Weitere Informationen unter www.nennung-online.de/turnier/ansehen/462026099/ Internationales Springturnier (CSI4*/2*) vom 24. bis 28. Juni in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Dana Blue; 0/0/37,66

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm; 0/0/37,96

3. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/38,05 Weitere Informationen unter https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/ Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/J/Y/P) vom 25. bis 28. Juni in Mariakalnok/HUN



CDI-W Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 77,891 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 76,022

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 73,152



CDI-W Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 84,890 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 83,865

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 78,750



CDI3* Grand Prix

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior FRH; 73,413 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 71,239

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Hollywood 48; 69,891



CDI3* Grand Prix Special

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior FRH; 73,894 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 73,106

3. Frank Freund (Bad Wörishofen) mit Royal Cabaret; 69,596



Pony Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 77,114 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH; 74,571

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FN; 72,000



Pony Indivdual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 76,649 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH; 74,622

3. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 73,514



Pony Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH; 80,625 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 79,100

3. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 76,550



Junioren Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 73,697 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 72,273

3. Franziska Nölken (Bad Honnef) mit Rigamento Royal; 71,424



Junioren Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 73,137 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 71,422

3. Franziska Nölken (Bad Honnef) mit Rigamento Royal; 71,127



Junioren Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 77,160 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 75,225

3. Franziska Nölken (Bad Honnef) mit Rigamento Royal; 73,850



Junge Reiter Team

1. Jana Schrödter (Leipheim) mit Frau Holle; 73,971 Prozent

2. Charlotte Rühl (Idstein) mit Dante 94; 71,225

3. Sophia Ritzinger (Niederaichbach) mit Hayden HR; 70,539



Junge Reiter Individual

1. Jana Schrödter (Leipheim) mit Frau Holle; 75,353 Prozent

2. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 71,824

3. Julia Bouthoorn (NED) mit S-Klasse ST; 70,912



Junge Reiter Kür

1. Charlotte Rühl (Idstein) mit Dante 94; 74,667 Prozent

2. Jana Schrödter (Leipheim) mit Frau Holle; 74,458

3. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 73,200 Weitere Informationen unter www.nt-turnierorganisation.de/schedule-and-timetable-cdi-cdi-w-cdio-hu-mariakalknok-25-28-06-2020/