(Foto: privat) Die deutsche Nationen-Preis-Equipe (von Links) Lutz Gössing, Hans Günter Winkler und Peter Weinberg sowie Teamtierarzt Dr. Peder Cronau beim Privatempfang von Spaniens damaligem und inzwischen emigrierten König Juan Carlos 1987 vor Schloss Zarzuela im Nordwesten von Madrid anlässlich des Offiziellen Internationalen Springreiterturniers von Spanien. Im Hintergrund der gewaltige Wall, „den die jungen Reitkadetten während der Ausbildung herunterreiten mussten“, wie Peter Weinberg erzählt. Und Lutz Gössing, Olympiadritter in der Military 1972 in München: „Es war ein wunderschöner Abend auf dem Schloss“, und er wusste noch: „Wir wurden damals Zweiter im Preis der Nationen hinter Frankreich.“ Sönke Sönksen, Mitglied der Equipe (nicht auf dem Foto), erinnert sich, dass Winkler seiner Pferdepflegerin aufgetragen hatte, in seinem Pferdehänger mitzufahren. Sönksen, der den Hänger an seinen Transporter angekoppelt hatte, holte das Mädchen beim ersten Stopp nach vorne in die Fahrerkabine…