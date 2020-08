Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis vom 4. bis 9. August 2020 in Verden

Louisdor-Preis

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Beryll 28; 74,605 Prozent

2. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Signorina 10; 72,930

3. Thomas Wagner (Bad Homburg) mit Filigrano Marone; 72,302



Nürnberger-Burgpokal

1. Isabel Freese (NOR) mit Top Gear 3; 77,317 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium; 75,415

3. Marcus Hermes (Münster) mit Hugo FH; 74,683

Weitere Informationen unter verden-turnier.de/de/verden

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 5. bis 8. August in Eschweiler



Großer Preis

1. Katharina Offel (Deutschland) mit Quintair; 0/0/39,10

2. Michael Whitaker (GBR) mit Flinstering; 0/0/39,178

3. Georgia Tame (GBR) mit Z7 Ascot; 0/0/39,92

Weitere Informationen unter www.eschweilerjumping.com/

Nationales Fahrtunier mit WM-Sichtung für die Vier- und Einspänner vom 6. bis 9. August in Lähden



Kombinierte Wertung Vierspänner Pferde

1. Boyd Exell (AUS); 117,89 (Dressur 35,46/Marathon 82,43/Hindernisfahren 0)

2. Georg von Stein (Modautal); 120,92 (45,71/75,21/0)

3. Christoph Sandmann (Lähden); 123,47 (44,78/78,69/0)



Kombinierte Wertung Vierspänner Ponys

1. Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 117,39 (Dressur 42,05/Marathon 75,34/Hindernisfahren 0)

2. Michael Bügener (Gronau); 127,05 (54,31/72,74/0)

3. Niels Kneifel (Wunstorf); 131,03 (50,24/77,79/3)



Kombinierte Wertung Zweispänner Ponys

1. Rene Jeurink (Hoogstede); 122,71 (Dressur 46,18/Marathon 67,53/Hindernisfahren 9)

2. Carl Holzum (Steinfeld); 122,71 (48,31/71,40/3)

3. Antonia Brechtken (Wuppertal); 129,47 (49,04/73,23/7,20)



Kombinierte Wertung Einspänner Pferde

1. Fokko Straßner (Burgdorf); 114,38 (Dressur 41,23/Marathon 70,15/Hindernisfahren 3)

2. Klaus Tebbe (Neuenkirchen); 117,09 (46,90/70,19/0)

3. Jens Motteler (Gärtingen); 117,11 (49,08/68,03/0)

Weitere Informationen unter www.reitturniere.de

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 6. bis 9. August in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres; 0/0/37,08

2. Edward Levy (FRA) mit Uno de Cerisy; 0/0/37,86

3. Pieter Clemens (BEL) mit Quintini; 0/0/37,95

4. Christian Ahlmann (Marl) mit Solid Gold Z; 0/4/36,63

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*) vom 4. bis 7. August in Budapest/HUN



Grand Prix 3*

1. Belinda Weinbauer (AUT) mit Fustanella OLD; 70,130 Prozent

2. Renate Voglsang (AUT) mit Fuerst Ferdinand zur Fasanenhoheit; 69,739

3. Thamar Zweistra (NED) mit Erina; 69,044

…

6. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 64,435



Grand Prix Special 3*

1. Renate Voglsang (AUT) mit Fuerst Ferdinand zur Fasanenhoheit; 70,298 Prozent

2. Belinda Weinbauer (AUT) mit Fustanella OLD; 69,745

3. Thamar Zweistra (NED) mit Erina; 67,362

4. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 66,872



Weltcup-Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 75,196 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 72,065

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 71,130

…

5. Jessica Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 66,826



Weltcup-Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 80,590 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 77,960

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 76,960

…

5. Jessica Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 73,210

Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 6. bis 9. August in Kronenberg/NED



CCI3*-S

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Equistros Siena Just Do it; 24,1 (Dressur 24,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD; 24,4 (20,4/4/0)

3. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Ducati d’Arville; 24,7 (24,7/0/0)



CCI2*-S – Section 1

1. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen TSF; 29,2 (Dressur 29,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Pietro Roman (ITA) mit Parkmore Emper; 30,7 (30,7/0/0)

3. Mara van de Ven (NED) mit Lexington van de Vinkenhof; 30,8 (30,8/0/0)



CCI2*-S – Section 2

1. Greta Busacker (Münster) mit Scrabble 15; 21,6 (Dressur 21,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Elaine Pen (NED) mit Blue Nile; 22,8 (22,8/0/0)

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 25,4 (24,6/0/0,8)



CCI1*-Intro

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit La Duma; 27,8 (Dressur 27,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Merel Blom (NED) mit Denim; 31,2 (26,0/5,2/0)

3. Olivia Lambotte (BEL) mit Clyde de Luxe; 31,9 (29,5/0/2,4)

Weitere Informationen unter www.dutchopeneventing.com