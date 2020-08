(Foto: Ljuba Buzzola/ Hubside Jumping) Marcus Ehning (46), Sieger mit dem 17-jährigen Fuchswallach Pret a Tout im 4-Sterne-Springen nach Stechen in Grimaud am Golf von St.Tropez vor Simon Delestre (Frankreich) auf Ryan und Peder Fredricson (Schweden) auf Christian K: „Ich bin glücklich, wie frisch dieses Pferd in diesem Alter noch springt. der Wallach hat sportlich so viel geleistet, was schier unglaublich ist.“ Mit Pret a Tout gewann der 87-malige Nationen-Preis-Starter aus Borken u.a. vor zwei Jahren den Großen Preis in Aachen und Team-Bronze bei den Weltreiterspielen in Tryon.