(Foto: Marco Villanti/ Hubside Jumping) Der Schotte Scott Brash (25) gewann zum Abschluss der zusätzlichen Springreiter-Serie am Golf von St. Tropez auf dem belgischren Wallach Hello Jefferson (11) den mit 100.000 Euro dotierten Grand Prix und sackte davon 25.000 € ein. Dahinter nach Stechen folgten der Franzose Edward Levy (25) auf Rebeca LS (20.000) und Belgiens Team-Europameister Jos Verlooy (24) auf Igor (15.000). Von den Deutschen war keiner platziert, auf Rang 25 wurde als Bester Marcus Ehning (Borken) mit A La Carte (8 Strafpunkte) geführt. Brash, mit der britischen Equipe 2012 in London Olympiasiger und 2013 Mannschafts-Europameister, gewann bisher als einziger und Erster den neu erfundenen Grand Slam im Springreiten 2015 mit Erfolgen in den Großen Preisen von Genf - Aachen - und Spruce Meadows.