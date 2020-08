Niels Bruynseels (36), Ersatz in der belgischen Equipe bei der letzten Europameisterschaft in Rotterdam, ritt mit der 14 Jahre alten belgischen Stute Gancia de Muze von Malito de Reve x Nimmerdor einmal mehr zu einem großartigen Erfolg bei einem 5-Sterne-Springen: Er sicherte sich die mit 60.000 Euro zweithöstdotierte Konkurrenz - nach dem Grand Prix - bei einem weiteren Turnier Hubside Jumping in Grimaud am Golf von Saint Tropez und sich selbst eine Prämie von 15.000 €. Im letzten Juli hatte er mit Gancia im gleichen Stadion bereits den Grand Prix gewonnen. Die deutschen Springreiter fielen in diesem Wettbewertb nicht sonderlich auf. (Foto: Ljuba Buzzola/ Hubside Jumping)