Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung - plus Resultate Bundeschampionate Dressurpferde:

DM der Einspänner, Pony-Einspänner und Para-Fahrer vom 5. bis 6. September in Schildau

Kombinierte Wertung Einspänner Pferde Para

1. Ivonne Hellenbrand (Dillingen); 126,91 (Dressur 51,50/Marathon 62,48/Hindernisfahren 12,93)

2. Alexandra Röder (St. Augustin); 128,84 (60,60/60,15/8,09)

3. Heiner Lehrter (Mettingen); 131,89 (47,44/70,19/14,17)

Kombinierte Wertung Einspänner Pony

1. Sandra Schäfer (Nordwalde); 127,87 (53,51/68,37/6)

2. Niels Grundmann (Fredenbeck); 129,08 (55,57/72,71/0,81)

3. Sandra Schäfer (Nordwalde); 129,35 (58,13/71,22/0)

Kombinierte Wertung Einspänner Pferde

1. Fokko Straßner (Burgdorf); 119;89 (42,69/77,20/0)

2. Dieter Lauterbach (Dillenburg) 124,67 (46,82/77,86/0)

3. Claudia Lauterbach (Dillenburg) 130,64 (47,41/80,24/3) Weitere Informationen unter www.pferdesport-arena.de Internationales Springturnier (CSI3*) "Aachen International Jumping" vom 4. bis 6. September in Aachen

Großer Preis

1. Maikel Van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/44,77

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit Peter Pan; 0/0/45,38

3. Julien Epaillard (FRA) mit Safari D Auge; 0/0/46,18

…

6. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Mila 64; 0/0/52,42 Weitere Informationen unter www.chioaachen.de/de/aachen-international-jumping/ Nationales Dressur- und Springturnier mit Louisdor-Preis und Piaff-Förderpreis vom 3. bis 6. September in Ising/Chieming



Großer Preis

1. Maximilian Schmid (Utting) mit Ruby Sunrise L; 0/0/40,60

2. Basile Bettendorf (Kranzberg) mit Amadeus d’Onicieres; 0/0/41,54

3. Elisabeth Meyer (Chieming) mit Chicago HD; 0/0/41,59



Grand Prix de Dressage

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 76,800 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 75,933

3. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 72,033



Grand Prix Kür

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 81,917

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 81,875

3. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 78,125



Grand Prix U25

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Flatley 2; 72,752

2. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 71,279

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Elastico 3; 70,620



Louisdor-Preis

1. Uwe Schwanz (Sauerlach) mit Rockson; 73,178

2. Sabine Rüben (Würselen) mit Django 358; 69,767

3. Lena Waldmann (Werder) mit Cadeau Noir 2; 69,496 Weitere Informationen unter www.chiemseepferdefestival.de Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/4*-L/3*-S/3*-L/2*-S) vom 3. bis 6. September in Sopot/POL

CCI4*-S:

1. Louise Romeike (SWE) mit Waikiki 207; 34,7 (Dressur 31,1/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Louise Romeike (SWE) mit Cato 60; 40,4 (29,6/4,8/6)

3. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Glücksruf; 43,6 (32,4/6,8,4,4)



CCI4*-L:

1. Tim Lips (NED) mit Herby; 29,6 (26,8/ 1,2/0)

2. Malin Josefsson (SWE) mit Allan V; 31,7 (31,7/0/0)

3. Merel Blom (NED) mit The Quizmaster; 36,6 (30,2/0/6,4)

…

7. Felix Etzel (Warendorf) mit Stalliwa T; 45,1 (31,5/9,2/4,4)



CCI3*-L:

1. Jerome Robine (Darmstadt) mit Brave Heart; 34,5 (30,5/0/4)

2. Yingfeng Bao (CHN) mit Flandia 2; 44,7 (34,3/10,4

3. Julia Gillmaier (POL) mit Quinton 14; 45,3 (33,7/7,6/4)



CCI3*-S:

1. Jerome Robine (Darmstadt) mit Black Ice; 31,1 (Dressur 29,9/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Susanna Bordone (ITA) mit Walvis Bay; 31,9 (31,9/0/0)

3. Amanda Staam (SWE) mit Courpeoubet AT; 34,1 (32,9/1,2 /0)



CCI2*-S:

1. Kamil Rajnert (POL) mit Gouverneur; 29,7 (29,7/0/0)

2. Simone Vinther (DEN) mit Abildgaards Synergi; 32,8 (32,8/0/0)

3. Sara Algotsson-Ostholt (SWE) mit Christmas Carol de Merignat; 33,4 (28,2/4/1,2)

…

Stephanie Böhe (Betzendorf) mit Day of Glory; 36,5 (36,5/0/0) Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl